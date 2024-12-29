Широков: «„Динамо“ надо провести инвентаризацию состава и поменять тренера»

Гендиректор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России высказался об игре и результате «Динамо» в осенней части чемпионата и в целом в истекающем году.

Все должно подкрепляться результатами. У них неплохие футболисты, которые в определенных матчах делали результат. А стабильной командной игры нет. Она как была разбалансирована в прошлом сезоне, так стала еще чуть более такой же разбалансированной и в этом. Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера. С этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована. Играть в атаку – это хорошо. Но чтобы добиваться результата – большого результата – нужен баланс именно в игровом плане. Кто-то должен этот баланс между обороной и атакой соблюдать, а такого игрока нет, и команда в целом не способна быстро перестраивать с атаки на оборону.