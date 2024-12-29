Широков: «„Динамо“ надо провести инвентаризацию состава и поменять тренера»

Гендиректор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков высказался об игре и результате «Динамо» в осенней части чемпионата и в целом в истекающем году.
Все должно подкрепляться результатами. У них неплохие футболисты, которые в определенных матчах делали результат. А стабильной командной игры нет. Она как была разбалансирована в прошлом сезоне, так стала еще чуть более такой же разбалансированной и в этом. Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера. С этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована. Играть в атаку – это хорошо. Но чтобы добиваться результата – большого результата – нужен баланс именно в игровом плане. Кто-то должен этот баланс между обороной и атакой соблюдать, а такого игрока нет, и команда в целом не способна быстро перестраивать с атаки на оборону.
Умоляю, ну не устраивай здесь литературный кружок. Всё это, все знают, еще со школьной скамьи...
Умоляю, ну не устраивай здесь литературный кружок. Всё это, все знают, еще со школьной скамьи...
Возможно Вы правы, но Роман говорит не о нравственности и поведении, а исключительно о футболе.)))
Возможно Вы правы, но Роман говорит не о нравственности и поведении, а исключительно о футболе.)))
Но менять надо не только хама и грубияна, но и всю омерзительную структуру втб. Эта нечисть на всём делает бабки, уже и до всемирной Классики добрались, с...и. Одно слово- ростовщики.
Но менять надо не только хама и грубияна, но и всю омерзительную структуру втб. Эта нечисть на всём делает бабки, уже и до всемирной Классики добрались, с...и. Одно слово- ростовщики.