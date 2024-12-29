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Широков: «„Динамо“ надо провести инвентаризацию состава и поменять тренера»

вчера, 16:17

Гендиректор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков высказался об игре и результате «Динамо» в осенней части чемпионата и в целом в истекающем году.

Все должно подкрепляться результатами. У них неплохие футболисты, которые в определенных матчах делали результат. А стабильной командной игры нет. Она как была разбалансирована в прошлом сезоне, так стала еще чуть более такой же разбалансированной и в этом. Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера. С этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована. Играть в атаку – это хорошо. Но чтобы добиваться результата – большого результата – нужен баланс именно в игровом плане. Кто-то должен этот баланс между обороной и атакой соблюдать, а такого игрока нет, и команда в целом не способна быстро перестраивать с атаки на оборону.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:57
Узков, чья бы корова мычала...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:05
Добра Вам! Да я понимаю. Просто перед глазами стоит как судью окучивал. Да и высказывания всякие его.
Capral
Capral
вчера в 18:06
    протон
    протон
    вчера в 18:03
    Специалист по инвентаризации заговорил
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Согласен. Обойдутся без советчиков. "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (Шота Руставели, "Витязь в тигровой шкуре").
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:25
    В клубе сами разберутся, что им надо делать, без посторонних советчиков. Например меня всё устраивает. Пусть оно продолжает в том же стиле.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 17:23
    А ведь в чем то Рома прав.... иногда взгляд со стороны бывает очень даже полезным.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 17:02
    Приветствую!!!
    Возможно Вы правы, но Роман говорит не о нравственности и поведении, а исключительно о футболе.)))
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 17:00
    Вот, я и говорю- всё взять и поделить!!!)))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:57
    Может он и прав! Но не думаю что ему о чем то говорить
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 16:52
    Рассуждает он, имея отношение к этому клубу, будучи бывшим спортивным директором. И чье-то личное отношение не помешает ему это делать. Так что придется смириться.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:51
    .... Инвентаризацию проводят, чтобы сопоставить фактическое наличие товара с данными учётной системы, найти и устранить недостачу, излишек и пересортицу.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:37
    Редко соглашаюсь с Романом, но сейчас- он прав на все 1000%!!!!!!!
    Но менять надо не только хама и грубияна, но и всю омерзительную структуру втб. Эта нечисть на всём делает бабки, уже и до всемирной Классики добрались, с...и. Одно слово- ростовщики.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:27, ред.
    С какой стати этот форменный негодяй рассуждает о Динамо, да ещё так радикально. Неужели некому ответить человеку, который др сих пор не ответил за избиение судьи. Правда этот судья легко согласился обменять справедливость на деньги, иначе чем объяснить его отказ от претензий...
    Гость
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