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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2024

Тренер «Сахалина»: «Неизвестно, будет команда существовать или нет»

вчера, 15:13

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов выразил сомнение по поводу дальнейшего существования сахалинской команды.

Планировали 15 февраля собираться в Новороссийске и работать там до начала чемпионата. Но пока ничего не понятно. Никто ничего не говорит. Неизвестно, будет вообще команда или нет. Ушли в отпуск, я ни с кем не разговаривал. Знаю, что губернатор встречался с представителями всех видов спорта насчёт бюджета — про футбол ничего не было сказано. Так что не могу сказать, выйдем мы или нет. Вот такая ситуация перед Новым годом..

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:36
...всё зависит,как правило, от первого лица Охотского Края !
Если есть хоть какие то положительные эмоции от футбола,как от
спорта, он поддержит существование команды! Или Тренер должен
напролом идти,до высшей инстанции,не сдаваться,пресса,мнение
болельщиков.народный резонанс...!!!
Гость
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