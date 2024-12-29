Тренер «Сахалина»: «Неизвестно, будет команда существовать или нет»

Главный тренер «Сахалина» выразил сомнение по поводу дальнейшего существования сахалинской команды.

Планировали 15 февраля собираться в Новороссийске и работать там до начала чемпионата. Но пока ничего не понятно. Никто ничего не говорит. Неизвестно, будет вообще команда или нет. Ушли в отпуск, я ни с кем не разговаривал. Знаю, что губернатор встречался с представителями всех видов спорта насчёт бюджета — про футбол ничего не было сказано. Так что не могу сказать, выйдем мы или нет. Вот такая ситуация перед Новым годом..