Тренер «Сахалина»: «Неизвестно, будет команда существовать или нет»

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов выразил сомнение по поводу дальнейшего существования сахалинской команды.
Планировали 15 февраля собираться в Новороссийске и работать там до начала чемпионата. Но пока ничего не понятно. Никто ничего не говорит. Неизвестно, будет вообще команда или нет. Ушли в отпуск, я ни с кем не разговаривал. Знаю, что губернатор встречался с представителями всех видов спорта насчёт бюджета — про футбол ничего не было сказано. Так что не могу сказать, выйдем мы или нет. Вот такая ситуация перед Новым годом..
Если есть хоть какие то положительные эмоции от футбола,как от
спорта, он поддержит существование команды! Или Тренер должен
напролом идти,до высшей инстанции,не сдаваться,пресса,мнение
болельщиков.народный резонанс...!!!
Если есть хоть какие то положительные эмоции от футбола,как от
спорта, он поддержит существование команды! Или Тренер должен
напролом идти,до высшей инстанции,не сдаваться,пресса,мнение
болельщиков.народный резонанс...!!!