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Газзаев назвал самый памятный гол президента Грузии за «Спартак-Аланию»

вчера, 15:00

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев рассказал о самом памятном голе бывшего нападающего клуба Михаила Кавелашвили, который официально стал президентом Грузии.

Экс-футболист выступал за владикавказскую команду в 1995 году (тогда она называлась «Спартак-Алания») и стал чемпионом России.

Есть один памятный гол в исполнении Михаила Кавелашвили. В домашнем матче с «Черноморцем» он изящно обыграл оппонента, выскочил один на один с вратарём и черпачком перекинул через него мяч. Все болельщики на стадионе встали и начали ему аплодировать.

Это было великолепное техническое исполнение, на мой взгляд, один из лучших голов, который я видел. На полной скорости не ударил, а перебросил за счёт голеностопного сустава. Очень технично. В целом Кавелашвили отличался техникой.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:04, ред.
...не все,а этот!!!
....Таких бы в будущем году!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:10
Ну, теперь все голы будут вспоминать...
Гость
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