Газзаев назвал самый памятный гол президента Грузии за «Спартак-Аланию»

Бывший главный тренер «Алании» рассказал о самом памятном голе бывшего нападающего клуба Михаила Кавелашвили, который официально стал президентом Грузии.

Экс-футболист выступал за владикавказскую команду в 1995 году (тогда она называлась «Спартак-Алания») и стал чемпионом России.

Есть один памятный гол в исполнении Михаила Кавелашвили. В домашнем матче с «Черноморцем» он изящно обыграл оппонента, выскочил один на один с вратарём и черпачком перекинул через него мяч. Все болельщики на стадионе встали и начали ему аплодировать.

Это было великолепное техническое исполнение, на мой взгляд, один из лучших голов, который я видел. На полной скорости не ударил, а перебросил за счёт голеностопного сустава. Очень технично. В целом Кавелашвили отличался техникой.