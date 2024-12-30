Футболист «Баварии» повторил сцену из «Один дома 2»

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вчера, 16:37

Полузащитник «Баварии» решил воссоздать сцену из известного фильма «Один дома 2».

В фильме главный герой Кевин МакКалистер в одном из эпизодов сидит на заднем сидении лимузина, ест пиццу и пьёт колу.