Футболист «Баварии» повторил сцену из «Один дома 2»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала решил воссоздать сцену из известного фильма «Один дома 2».
В фильме главный герой Кевин МакКалистер в одном из эпизодов сидит на заднем сидении лимузина, ест пиццу и пьёт колу.
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала решил воссоздать сцену из известного фильма «Один дома 2».
В фильме главный герой Кевин МакКалистер в одном из эпизодов сидит на заднем сидении лимузина, ест пиццу и пьёт колу.
детстве и мечтает о том чего не хватало в нём (Прямое нарушение режима,
первая жёлтая карточка прилетела!!!)
детстве и мечтает о том чего не хватало в нём (Прямое нарушение режима,
первая жёлтая карточка прилетела!!!)