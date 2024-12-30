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Футболист «Баварии» повторил сцену из «Один дома 2»

вчера, 16:37

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала решил воссоздать сцену из известного фильма «Один дома 2».

В фильме главный герой Кевин МакКалистер в одном из эпизодов сидит на заднем сидении лимузина, ест пиццу и пьёт колу.

Футболист «Баварии» повторил сцену из «Один дома 2»

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:08
Намекает на переход в Нью-Йорк Сити))
shur
shur
вчера в 18:44, ред.
...Обратите внимание на чёрную сумку Джамала! Да, вы тоже
так подумали ...... кошелёк однако!!! (сэкономил!)
a4whhcugff39
a4whhcugff39 ответ kgy7ufkxtmdy (раскрыть)
вчера в 18:32
А кто говорит об оригинальности?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:26
Прикольно
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 17:51, ред.
Дембеле : Отдай мне пиццу, Джамал.. Авейру : Вылей колу, подлец.. Азар : Кушай и пей, Мусик.. 🤭😄
shur
shur
вчера в 17:12
...сверху пацан себя за взрослого уже считает! А вот ниже застрял в
детстве и мечтает о том чего не хватало в нём (Прямое нарушение режима,
первая жёлтая карточка прилетела!!!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:45
На верхнем снимке пицца выглядит аппетитнее - так , что повтор не совсем удался...)))
kgy7ufkxtmdy
kgy7ufkxtmdy
вчера в 16:43
И чего тут оригинального? Совсем ничего.
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