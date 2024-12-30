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Президент «Ростова» обратился к болельщикам

вчера, 14:01

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам.

Дорогие болельщики!

Подходит к концу 2024-й год, в котором вы, как и всегда, были рядом с командой во время побед, и в минуты поражений.

Хочу выразить слова благодарности в адрес всех сотрудников «Ростова», а также тренеров и спортсменов клуба за профессионализм и самоотдачу в любимом деле. Пусть новый 2025-й год принесёт вам победы, а удача всегда сопутствует вам на поле и за его пределами.

Нашим болельщикам я желаю крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. Ваша поддержка – искренняя и яркая. Крепко жму руку каждому из вас и ещё раз благодарю за то, что вы делаете для любимого клуба.

С Наступающим Новым годом, дорогие болельщики, и до встречи на нашем стадионе!

Напомним, «Ростов» примет участие в Зимнем кубке РПЛ.

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Все комментарии
sqrvzr5sf2d3
sqrvzr5sf2d3
вчера в 17:13
С новым годом, Ростовчане!)
asr7mjz6rwr2
asr7mjz6rwr2
вчера в 17:07
Всегда мечтал ему руку пожать))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:38
Приветище и Салютище, Дружище Дорогой Иван Иванович!!!!!!!
Ты лучше меня знаешь все ростовские дела и обстоятельства. Полностью тебе доверяю. Всегда о ростовском футболе- от тебя самая свежая и интересная информация!!! Спасибо!!! Еще раз- Удачи ростовчанам!!!!!!!! У команды есть потенциал, а значит- есть надежда на лучшее!!!!!!!)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:53
Доброго Здоровья, Виктор Семёнович!
Ростову не хватает только финансовой стабильности. Со сменой губернатора области, может наступит та самая стабильность, которой не было при старом "хозяине" области. Кстати, как раз после ухода Голубева, футбольный клуб Ростов победил во всех своих матчах: четыре победы в РПЛ(над ЦСКА,Химками, Крыльями Советов и Нижним Новгородом с разницей двенадцать - три), а также две в Кубке над Спартаком. И болельщики снова поверив в команду, увеличили посещаемость местного футбольного стадиона.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 14:14
Ростов на позитиве подошел к зимней паузе, при этом, показав довольно интересный, и, я сказал бы, даже конструктивный футбол... Хочется пожелать Ростову большей и регулярной стабильности. Состав команды, точно позволяет бороться за первую шестерку. Ну а болельщикам клуба- радости от побед любимой команды, и конечно- с наступающим Новым годом!!!
Гость
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