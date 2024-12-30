Президент «Ростова» обратился к болельщикам

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам.
Дорогие болельщики!
Подходит к концу 2024-й год, в котором вы, как и всегда, были рядом с командой во время побед, и в минуты поражений.
Хочу выразить слова благодарности в адрес всех сотрудников «Ростова», а также тренеров и спортсменов клуба за профессионализм и самоотдачу в любимом деле. Пусть новый 2025-й год принесёт вам победы, а удача всегда сопутствует вам на поле и за его пределами.
Нашим болельщикам я желаю крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. Ваша поддержка – искренняя и яркая. Крепко жму руку каждому из вас и ещё раз благодарю за то, что вы делаете для любимого клуба.
С Наступающим Новым годом, дорогие болельщики, и до встречи на нашем стадионе!
Напомним, «Ростов» примет участие в Зимнем кубке РПЛ.
Ростову не хватает только финансовой стабильности. Со сменой губернатора области, может наступит та самая стабильность, которой не было при старом "хозяине" области. Кстати, как раз после ухода Голубева, футбольный клуб Ростов победил во всех своих матчах: четыре победы в РПЛ(над ЦСКА,Химками, Крыльями Советов и Нижним Новгородом с разницей двенадцать - три), а также две в Кубке над Спартаком. И болельщики снова поверив в команду, увеличили посещаемость местного футбольного стадиона.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ростову не хватает только финансовой стабильности. Со сменой губернатора области, может наступит та самая стабильность, которой не было при старом "хозяине" области. Кстати, как раз после ухода Голубева, футбольный клуб Ростов победил во всех своих матчах: четыре победы в РПЛ(над ЦСКА,Химками, Крыльями Советов и Нижним Новгородом с разницей двенадцать - три), а также две в Кубке над Спартаком. И болельщики снова поверив в команду, увеличили посещаемость местного футбольного стадиона.
Болейте за своих, а не против чужих!