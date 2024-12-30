Президент «Ростова» обратился к болельщикам.

Дорогие болельщики!

Подходит к концу 2024-й год, в котором вы, как и всегда, были рядом с командой во время побед, и в минуты поражений.

Хочу выразить слова благодарности в адрес всех сотрудников «Ростова», а также тренеров и спортсменов клуба за профессионализм и самоотдачу в любимом деле. Пусть новый 2025-й год принесёт вам победы, а удача всегда сопутствует вам на поле и за его пределами.

Нашим болельщикам я желаю крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. Ваша поддержка – искренняя и яркая. Крепко жму руку каждому из вас и ещё раз благодарю за то, что вы делаете для любимого клуба.

С Наступающим Новым годом, дорогие болельщики, и до встречи на нашем стадионе!