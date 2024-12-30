ПСЖ хочет подписать Даниэля Ольмо из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщается, интерес к испанцу проявляет ПСЖ. Парижский клуб намерен подписать Ольмо на фоне того, что «Барселона» не может зарегистрировать игрока на Ла Лигу.
Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщается, интерес к испанцу проявляет ПСЖ. Парижский клуб намерен подписать Ольмо на фоне того, что «Барселона» не может зарегистрировать игрока на Ла Лигу.
чемпионом, героем Франции - пожизненно, дальше предел...!!!
(Жанна Д, Арк курит в сторонке!)
чемпионом, героем Франции - пожизненно, дальше предел...!!!
(Жанна Д, Арк курит в сторонке!)