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ПСЖ хочет подписать Даниэля Ольмо из «Барселоны»

вчера, 22:00

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщается, интерес к испанцу проявляет ПСЖ. Парижский клуб намерен подписать Ольмо на фоне того, что «Барселона» не может зарегистрировать игрока на Ла Лигу.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:02
Свободным агентом что ли?
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:43
Думаю что ПСЖ для него не вариант...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Идти в Париж- это карьеру себе загубить.
shur
shur ответ Vaffanculo_86 (раскрыть)
вчера в 22:33
...а главное, ради чего,очередного хорошего игрока,сделать
чемпионом, героем Франции - пожизненно, дальше предел...!!!
(Жанна Д, Арк курит в сторонке!)
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 22:04
ПСЖ умеет ср.ть Барсе за шиворот.
Гость
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