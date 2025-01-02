«Динамо» не продаст Бителло даже за € 25 млн

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сегодня, 13:37

В СМИ появилась новая информация по возможному уходу из московского «Динамо».

Как сообщил журналист Фабио Алейшо, в московском клубе не примут предложение за бразильца размером в 25 миллионов евро.

Отмечается, что ранее в «Динамо» поступило предложение за полузащитника размером в 10 миллионов евро, разбитое на 10 платежей, но российский клуб не стал его даже рассматривать.

Ранее сообщалось, что «Ботафого» уже согласовал с Бителло личный контракт, осталось договориться на уровне клубов. Агент бразильца отмечал, что футболист может покинуть клуб этой зимой, так как надеялся, что сумеет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.