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«Динамо» не продаст Бителло даже за € 25 млн

сегодня, 13:37

В СМИ появилась новая информация по возможному уходу Бителло из московского «Динамо».

Как сообщил журналист Фабио Алейшо, в московском клубе не примут предложение за бразильца размером в 25 миллионов евро.

Отмечается, что ранее в «Динамо» поступило предложение за полузащитника размером в 10 миллионов евро, разбитое на 10 платежей, но российский клуб не стал его даже рассматривать.

Ранее сообщалось, что «Ботафого» уже согласовал с Бителло личный контракт, осталось договориться на уровне клубов. Агент бразильца отмечал, что футболист может покинуть клуб этой зимой, так как надеялся, что сумеет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 17:10
В чём сила, брат? (с)

БОльшую склонность к вранью, чем турецкая пресса, имеет, наверное, только бразильская..)
На самом же деле никаких переговоров ни клуб, ни Битело не ведут и не вели, все спокойно расслабляются на каникулах.

У нас началась зимняя пауза, в Бразилии недавно завершился сезон.
Трансферное окно у нас открывается только 23 числа, у бразов 11-го.
Насчёт же "предложения за 10 млн"- не уверен даже, что на него реагировали
живые люди.

Просто автоответчик голосом Гафина послал желающих куда подальше)))
Capral
Capral
сегодня в 16:21
Lotsman.

Вас также- с Новым годом!
Я о другом. Если он готов был перейти в Ботафого, то там, точно нет еврокубков, поэтому и заявление, само по себе смешное... Конечно дело в еврокубках- это отговорка, и существует, иная, более веская причина...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:10
Приветствую! Думаю трудно будет узнать что думает сам игрок! Потому что щас всем заправляют жучки то бишь агенты! А этим нужно только то что им выгодно в эфире!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:51
Capral.
С Новым годом!
Возможно и так. Я не утверждаю того, что написал. Я всего лишь поделился полученной информацией. Хотя я считаю, что желание играть в еврокубках не может быть смехотворным. Я думаю что любой игрок, если конечно он игрок, желает играть в еврокубках. Конечно не у всех есть возможность, по разным причинам, но желание, я уверен, есть у всех.
drug01
drug01
сегодня в 15:04
Для Динамо он основной игрок!
q2ecknen2s9j
q2ecknen2s9j ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:01
На безрыбье и Тюкавин рыба.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:47
Динамо что, самодостаточный клуб? Что значит не продаст? А может клуб просто нагнетает интерес к Бителло? Конечно, десять миллионов за такого игрока мало, но цена должна быть адекватной... Двадцать пять миллионов? Ну-ну... Если его продадут за такую сумму, я стану постоянным поклонником менеджмента Динамо.
s9anqbbfde3u
s9anqbbfde3u
сегодня в 14:46
Ну тогда они его никогда не продадут.
Capral
Capral
сегодня в 14:45, ред.
Lotsman.

Разговоры о его желании играть в еврокубках, также смехотворны как и многое другое в этой истории. Переходя в стан ростовщиков, он, и тем более его агент прекрасно понимали, что отстранение России от еврокубков- процесс серьезный и затяжной... Следовательно, все эти разговоры, ведущиеся сейчас, о, якобы, желании игрока играть в Европе- несерьёзны. Причина в другом...
lotsman
lotsman
сегодня в 14:24
По некоторой информации Бителло всё устраивает и он доволен в Динамо, но он очень хотел бы играть в еврокубках, а допуск России до международных игр затянулся на неопределённое время. Годы идут и он боится что вообще не сыграет в еврокубках если не перейти в какой нибудь европейский клуб.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:15
Приветствую!!!
С Новым годом!!!
Удивляет то, что он стоит меньше Тюкавина, которым никто не интересуется и который, по своей значимости, мастерству и полезности на поле- несоизмеримо уступает бразильцу. Вот интересно, за 25 не хотят продавать, а за 26 продадут?)))
Любопытно было узнать, но только, предельно откровенно, позицию самого Битело, в ньюансах, а не в общем взгляде на ситуацию...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:06
Чел стоит 12 млн и контракт аж до 2028 года!!! Поступает предложение в 10 млн разбитое на 10 ПЛАТЕЖЕЙ!!!! Это чё за бред?
2tdrxc6b2x95
2tdrxc6b2x95
сегодня в 13:46
Он сам пока не хочет уходить,платят хорошо и бегать много не нужно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:45
Для кого запустили уточку?))
Вещий
Вещий
сегодня в 13:39
Ну журналист всегда лучше владеет ситуацией....
Гость
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