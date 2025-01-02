«Динамо» не продаст Бителло даже за € 25 млн

В СМИ появилась новая информация по возможному уходу Бителло из московского «Динамо».
Как сообщил журналист Фабио Алейшо, в московском клубе не примут предложение за бразильца размером в 25 миллионов евро.
Отмечается, что ранее в «Динамо» поступило предложение за полузащитника размером в 10 миллионов евро, разбитое на 10 платежей, но российский клуб не стал его даже рассматривать.
Ранее сообщалось, что «Ботафого» уже согласовал с Бителло личный контракт, осталось договориться на уровне клубов. Агент бразильца отмечал, что футболист может покинуть клуб этой зимой, так как надеялся, что сумеет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.
С Новым годом!!!
Удивляет то, что он стоит меньше Тюкавина, которым никто не интересуется и который, по своей значимости, мастерству и полезности на поле- несоизмеримо уступает бразильцу. Вот интересно, за 25 не хотят продавать, а за 26 продадут?)))
Любопытно было узнать, но только, предельно откровенно, позицию самого Битело, в ньюансах, а не в общем взгляде на ситуацию...
С Новым годом!!!
Удивляет то, что он стоит меньше Тюкавина, которым никто не интересуется и который, по своей значимости, мастерству и полезности на поле- несоизмеримо уступает бразильцу. Вот интересно, за 25 не хотят продавать, а за 26 продадут?)))
Любопытно было узнать, но только, предельно откровенно, позицию самого Битело, в ньюансах, а не в общем взгляде на ситуацию...