«Химки» подписывают нигерийского полузащитника

Агент рассказал источнику о переходе нигерийского полузащитника кипрского АПОЭЛа в «Химки». Также он отметил, что в подмосковный клуб из аренды возвращается ивуарийский хавбек .

Сейчас в «Химки» приходят Бони и ещё один мой центральный полузащитник Фаваз Абдулла. Бони — один из лучших центральных полузащитников в Беларуси, которого хотел подписать даже «Гент». Абдулла — чемпион Кипра в составе АПОЭЛа. Он чем-то напоминает Яя Туре в молодости. Очень хороший футболист. Техничный, сумасшедшее видение поля. Понятно, что ещё молод, сыроват. Но, думаю, сезон поиграет в России и окажется в Испании.

Визы уже сделали. Должны скоро перейти. Многое ещё зависит от того, чтобы с «Химок» сняли бан. Будем надеяться, что всё сложится нормально и Фаваза заявят.