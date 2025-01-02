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«Химки» подписывают нигерийского полузащитника

сегодня, 17:59

Агент Дмитрий Селюк рассказал источнику о переходе нигерийского полузащитника кипрского АПОЭЛа Фаваза Абдулла в «Химки». Также он отметил, что в подмосковный клуб из аренды возвращается ивуарийский хавбек Бони Амиан.

Сейчас в «Химки» приходят Бони и ещё один мой центральный полузащитник Фаваз Абдулла. Бони — один из лучших центральных полузащитников в Беларуси, которого хотел подписать даже «Гент». Абдулла — чемпион Кипра в составе АПОЭЛа. Он чем-то напоминает Яя Туре в молодости. Очень хороший футболист. Техничный, сумасшедшее видение поля. Понятно, что ещё молод, сыроват. Но, думаю, сезон поиграет в России и окажется в Испании.

Визы уже сделали. Должны скоро перейти. Многое ещё зависит от того, чтобы с «Химок» сняли бан. Будем надеяться, что всё сложится нормально и Фаваза заявят.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:50
Кому бразильцы, кому нигерийцы, а свои где?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:24
Опять чёрного рабовладельца допустили до российского клуба. И ему пофиг, что клуб почти банкрот...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:20
Да, скоро продлим, как и остальным победителям.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:18
Селюк провел сбор урожая и может наполнить все лиги)))
bk7dmatq9mnv
bk7dmatq9mnv
сегодня в 18:16
Селюка только запусти в огород, сразу маленькую Африку сделает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:03
Осталось дождаться подтверждения и получить "нигерийское письмо"...)
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