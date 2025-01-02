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Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Зенита» Сергеева

сегодня, 11:04

По информации источника, вторым новичком тульского «Арсенала», вслед за Амуром Калмыковым, стал 24-летний центральный полузащитник Дмитрий Сергеев, у которого истек контракт с «Кайратом».

Сергеев – воспитанник академии «Зенита», у него есть одна игра за главную команду петербуржцев в чемпионате России. В 2021 году футболист полгода провёл в аренде в «Балтике».

В минувшем сезоне он стал чемпионом Казахстана, сыграв 19 матчей за «Кайрат», в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 11:59
Хочу чтобы в Арсенале пошла хорошая игра и он помог команде....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:49
Думаю, он способен принести пользу. Жду Арсенал в премьер-лиге...
Гость
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