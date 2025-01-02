«Рейнджерс» крупно обыграл «Селтик» в матче чемпионата Шотландии

«Рейнджерс» одержал победу над «Селтиком» в матче 21-го тура Премьер-лиги Шотландии (3:0).
На 7-й минуте Янис Хаджи открыл счёт. Робин Проппер на 66-й удвоил преимущество хозяев поля. Третий гол забил Данило на 81-й.
«Рейнджерс» занимает 2-е место (39 очков). «Селтик» лидирует (50 баллов).
Игра, с точки зрения эстетики и качества, - скорее мем на футбол, нежели он сам.
Бедный комментатор на SportCast просто не успевал комментировать ход событий из-за сплошной - постоянной череды ежесекундных потерь мяча у обеих команд, вследствие полного отсутствия точности при игре в пас и базовой техники при обработке мяча.
Однако эмоциональный градус и самоотверженность ребят - потомков Роберта Брюса, тем не менее вызывала толику уважения и мужского сопереживания при техническом браке исполнителей от их собственного бессилия... Пацаны рвали грунт, ломали конечности и не жалея живота своего выдавали всё, что умели... Коряво и комично у них выходило, но всё же...
P.S. Рейнджеры - на седьмом небе от счастья, ведь они разгромили лидера и вечного своего соперника, с чем я их и поздравляю.
Игра, с точки зрения эстетики и качества, - скорее мем на футбол, нежели он сам.
Бедный комментатор на SportCast просто не успевал комментировать ход событий из-за сплошной - постоянной череды ежесекундных потерь мяча у обеих команд, вследствие полного отсутствия точности при игре в пас и базовой техники при обработке мяча.
Однако эмоциональный градус и самоотверженность ребят - потомков Роберта Брюса, тем не менее вызывала толику уважения и мужского сопереживания при техническом браке исполнителей от их собственного бессилия... Пацаны рвали грунт, ломали конечности и не жалея живота своего выдавали всё, что умели... Коряво и комично у них выходило, но всё же...
P.S. Рейнджеры - на седьмом небе от счастья, ведь они разгромили лидера и вечного своего соперника, с чем я их и поздравляю.
Начал смотреть со второго тайма.
Не знаю, что там было в первом, но во втором тайме Селтик был жалок, ниодного даже полумомента не было, так натужные судороги.
Рейнжеры же были на кураже и счёт должен быть намного крупнее.
Если бы не знал кто играет подумал бы, что лидер чемпионата играет с аутсайдером.
Селтик за 18 матчей пропустил всего 4 гола, а сегодня аж целых 3.
Так же они за 18 матчей забили 52 гола, а сегодня только раз мяч до вратаря дошёл.
Начал смотреть со второго тайма.
Не знаю, что там было в первом, но во втором тайме Селтик был жалок, ниодного даже полумомента не было, так натужные судороги.
Рейнжеры же были на кураже и счёт должен быть намного крупнее.
Если бы не знал кто играет подумал бы, что лидер чемпионата играет с аутсайдером.
Селтик за 18 матчей пропустил всего 4 гола, а сегодня аж целых 3.
Так же они за 18 матчей забили 52 гола, а сегодня только раз мяч до вратаря дошёл.