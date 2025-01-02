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«Рейнджерс» крупно обыграл «Селтик» в матче чемпионата Шотландии

сегодня, 20:04
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)3 : 0Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Рейнджерс» одержал победу над «Селтиком» в матче 21-го тура Премьер-лиги Шотландии (3:0).

На 7-й минуте Янис Хаджи открыл счёт. Робин Проппер на 66-й удвоил преимущество хозяев поля. Третий гол забил Данило на 81-й.

«Рейнджерс» занимает 2-е место (39 очков). «Селтик» лидирует (50 баллов).

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Все комментарии
f2fmq8kkeh5e
f2fmq8kkeh5e
сегодня в 21:16
Неожиданный подарок от Селтика,безвольная игра команды
32uwee2x5vxw
32uwee2x5vxw
сегодня в 20:50
Игра по сути была в одну калитку.
Начал смотреть со второго тайма.
Не знаю, что там было в первом, но во втором тайме Селтик был жалок, ниодного даже полумомента не было, так натужные судороги.
Рейнжеры же были на кураже и счёт должен быть намного крупнее.
Если бы не знал кто играет подумал бы, что лидер чемпионата играет с аутсайдером.
Селтик за 18 матчей пропустил всего 4 гола, а сегодня аж целых 3.
Так же они за 18 матчей забили 52 гола, а сегодня только раз мяч до вратаря дошёл.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:44
Селтик, похоже, сделал одолжение Рейнджерс... Тренер проигравших, видимо, даже установки на матч не делал... Рейнджерам эта победа ничего не даёт - сезон провален... Слишком уж большая разница в очках. Да и чёрт с ними!!! Не слежу за Шотландией....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:38, ред.
Наверно никакой.
Но это не из-за собственной чопорности, а вследствие того, что мне есть с чем сравнивать, ввиду того, что сам играл 7 лет не во дворе, а в футбольной секции...
Сегодняшние ребята у меня вызывают лишь уважение за свой мужской характер, но не за ремесло, которое они представляют на поле .
drug01
drug01 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 20:31
Уважаемый коллега! У меня не та болезнь создания кучи аккаунтов, мне уже идет девятый десяток лет и моя болезнь основана на возрасте, а мой юный аватар это моя внучка!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:27
Какой из двух великих шотландских клубов Вам более симпатичен?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:19
Селтику особо не надо было упираться!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:15, ред.
Хороший матч в плане релакса и отсутствия альтернативных игр, где присутствует хотя бы средний класс исполнителей.
Игра, с точки зрения эстетики и качества, - скорее мем на футбол, нежели он сам.
Бедный комментатор на SportCast просто не успевал комментировать ход событий из-за сплошной - постоянной череды ежесекундных потерь мяча у обеих команд, вследствие полного отсутствия точности при игре в пас и базовой техники при обработке мяча.
Однако эмоциональный градус и самоотверженность ребят - потомков Роберта Брюса, тем не менее вызывала толику уважения и мужского сопереживания при техническом браке исполнителей от их собственного бессилия... Пацаны рвали грунт, ломали конечности и не жалея живота своего выдавали всё, что умели... Коряво и комично у них выходило, но всё же...

P.S. Рейнджеры - на седьмом небе от счастья, ведь они разгромили лидера и вечного своего соперника, с чем я их и поздравляю.
Garibaldi
Garibaldi
сегодня в 20:07
Рейнджерс был хорош.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:07
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