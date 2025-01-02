«Рейнджерс» крупно обыграл «Селтик» в матче чемпионата Шотландии

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сегодня, 20:04

«Рейнджерс» одержал победу над «Селтиком» в матче 21-го тура Премьер-лиги Шотландии (3:0).

На 7-й минуте Янис Хаджи открыл счёт. Робин Проппер на 66-й удвоил преимущество хозяев поля. Третий гол забил Данило на 81-й.

«Рейнджерс» занимает 2-е место (39 очков). «Селтик» лидирует (50 баллов).