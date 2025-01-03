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Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать Каземиро

сегодня, 10:52

«Аль-Наср» и «Аль-Кадисия» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Игрок не входит в планы нового главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима. К тому же уход Каземиро позволит уменьшить финансовую нагрузку на клуб. Решение остаётся за бразильцем.

Напомним, Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в августе 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 32-летний опорный полузащитник сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает Каземиро в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с тремя игроками в зимнее трансферное окно.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:53
Уже пошла охота на Каземиро.
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