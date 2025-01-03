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«Севилья» близка к подписанию полузащитника сборной Швейцарии

сегодня, 09:50

«Севилья» достигла принципиальной договорённости с «Аугсбургом» о подписании полузащитника сборной Швейцарии Рубена Варгаса. Трансфер, оцениваемый в три миллиона евро плюс бонусы, практически завершён, и всё говорит о том, что игрок будет официально представлен до следующего понедельника. Варгас подпишет контракт до июня 2030 года. Вингер идеально вписывается в стиль, который главный тренер «Севильи» Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента хочет внедрить в команду.

В текущем сезоне Варгас сыграл 8 матчей в Бундеслиге и 2 матча в Кубке Германии, в которых отметился голом. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего швейцарца доминиканского происхождения в 7 миллионов евро.

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:16
Тикнизян: "А как же я?"
49tggr5ajxgv
49tggr5ajxgv
сегодня в 10:14
Игрок весьма добротный и должен пригодиться Севилье
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:53
Разные чемпионаты но может быть у него получится в Испании
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