Несерьёзный прогноз на футбольный год в РПЛ. «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» в мире нумерологии

Подшутим над растущей модой.
В 2024-м зафиксирован существенный прирост трафика у шарлатанов, нумерологов и астрологов. Сотни миллионов просмотров суммарно. Гороскопы потеряли стоимость акций, а вот нумерология и карты таро на коне. Кажется, люди не могут быть такими легковерными. А опросы говорят об обратном. Половина москвичей читают гороскопы, хотя свято верит написанному меньшинство. Половина жителей столицы верят в различные оккультные практики. Каждый пятый житель Москвы отслеживает фазы Меркурия. Если взять всю страну, то ситуация чуть лучше. Но в магию не верит лишь четверть населения. У мужчин и молодежи выше процент скепсиса. Но лишь 28 % взрослых мужчин – а это целевая аудитория футбола, не верят в нумерологию и гороскопы. Тогда получается, что 72 % отчасти верят. Причем намного сильнее, чем в приметы. Учитывая развитие магического мышления в футболе, когда люди делают прогнозы – появляются ритуалы, это логичный вывод. Узнаем, что якобы ждёт ведущие клубы в 2025-м по мнению шарлатанов. У команд есть дни рождения. А это значит, что они тоже невольные жертвы астрологов и нумерологов.
«Краснодар», 22 февраля, Рыбы
Что гороскоп подсунул «горожанам»? Угрожают кризисом в финансах и на работе. Самое смешное, что астрологи советуют «Краснодару» перейти от магического мышления к рациональному. Ну да, с верой в гороскопы думают о расчетливости. Любовь свою на стороне «Краснодар» не найдет, пусть не надеется. Зато советуют присмотреться к тому, кто рядом. Рядом с командой Мусаева второй сезон подряд чемпионский кубок. Надо в него вцепиться зубами и не отпускать до финального свистка в 30-м туре. А вот нумерологи советуют «Краснодару» не предаваться пессимизму и чрезмерной резкости. Как обычно, используются общие фразы. Например, Кордобе и Мусаеву важно не быть резкими, чтобы не получить новые удаления. Также нумерологи верят в «Краснодар», поскольку клуб, рожденный 22 февраля, об интеллектуальном труде и совершенствовании. Надеемся, про финансовый кризис астрологи не угадали, Мусаеву нужны трансферы.
«Зенит», 25 мая, Близнецы
Петербуржцам обещают проблемы с финансами, что может отразиться на событиях года. Учитывая, что у владельцев клуба беда с бизнесом и капитализацией, возможно, впервые в новейшей истории российского футбола у «Зенита» закончатся огромные деньги. Но останутся просто большие средства. Можно попрощаться с парочкой игроков и подписать новых мастеров. Гороскоп ничего не говорит об аргентинцах и бразильцах, но это знаем без звездочетов. От «Зенита» требуют собранности, с этим были проблемы. Семак жаловался на отношение коллектива к матчам. Нумерологи советуют «Зениту» избегать жесткости, но это их чемпионский метод. А вот совет бежать от неразберихи правильный. Каждый раз, когда ЦСКА, «Локомотива» или «Спартак» забирали у петербуржцев чемпионство, всё начиналось с проблем в Санкт-Петербурге. Ещё охотно верим, что «Зенит» — клуб, где думают только о себе. Эгоисты с треблом в прошлом сезоне.
«Спартак», 18 апреля, Овен
«Спартак» на год старше, чем «Динамо», но день рождения у них в один день – 18 апреля. Овнам астрологи пророчат крах на работе. Всё, можно не выходить на поле, Станкович не сделает «Спартак» чемпионами весной. А если серьезно, то опять набор общих фраз. Старайтесь – получится. Будут преграды, но если сделаете усилия, то преодолеете. Но «Спартаку», как и «Динамо», звездочеты обещают больше проблем «на работе», чем «Зениту» и «Краснодару». Глупости, конечно, но легко верим в неприятные отрезки, ведь команда нестабильная. Зато «Спартаку» обещают флирт и новые знакомства. Если это значит крутые трансферы, то Станкович будет рад. Нумерологи заявляют, что клуб «Спартак» слишком сильно зависит от эмоций. И это вредно, ведь живут иллюзиями. Забавное совпадение, ведь вера в непогрешимость стоила клубу с историей ужасного отрезка без чемпионских званий. «Спартак» всегда спешит и никогда не успевает.
«Динамо», 18 апреля, Овен
Здесь разница в нумерологии. «Динамо» 18 апреля 1923 года выпуска. Нумерологи видят разницу со «Спартаком». У «Динамо» проблемы с выбором. Чистая правда. Директор Бувач не смог определиться с ключевыми новичками прошлым летом. Мастер последнего паса Бителло думает об отъезде из «Динамо», хотя его пытаются переубедить. В обороне выбор оптимальной пятерки, хотя даже вратарская позиция с конкуренцией Лунёва и Лещука. «Динамо» советуют ставить на настойчивость и смелость. Проще говоря, рекомендуют дальше успешно атаковать, ведь в нападении были заметные успехи в первой части сезона. Также «Динамо» просят направить энергию на социализацию. У тренера Лички есть персональные разногласия с отдельными футболистами москвичей. Хотя шутим и издеваемся, в этом случае набор общих фраз о будущем «Динамо» совпадает с тем, что нужно конкретному футбольному клубу. Важно быть лидерами в РПЛ, учесть ошибки прошлого, ведь их хватало. Советуют ставить на воображение и отказаться от рутины в пользу необычных заданий. Чемпионами в РПЛ не были никогда – масштабная цель.
«Локомотив», 23 июля, Лев
«Локомотиву» советуют заводить друзей. Главное, чтобы не среди арбитров РПЛ. Лучше пусть ищут новых футболистов и не ссорятся с Батраковым. Нумерологи настаивают, что «Локомотив» «сложная личность», их непросто понять. Особенно игру в обороне. Астрологи верят, что Львов в 2025 году не ждут большие доходы – верим, но планирование выручит Галактионова. Повальное большинство людей, которые смотрят на прогнозы астрологов, нумерологов и так далее, настаивают, что делают это ради развлечений. Отчасти стесняются признаться, что могут верить в глупости? Впрочем, рациональный подход к шарлатанам становится популярнее год от года. С другой стороны цифры не врут, десятки миллионов россиян потратили время в прошлом году на такую ересь. А вот если соединить футбольные знания с выдуманными прогнозами, то в одном прогнозе сходимся – год будет непростым для грандов РПЛ.
«Зенит» фаворит, но снова допустил борьбу за титул. Качество доступных на рынке легионеров ниже, чем раньше. Надо угадать с лидерами, сложнее «подписать» титулы. Вообще, любой прогноз изначально штука несерьезная. Но тут как в футбольном Fantasy, важно получать удовольствие в погоне за первым местом. Нельзя знать точно, зато можно угадать, основывая ставку на фактах. Так делают знаменитые конторы, которые по ходу сезона делятся актуальными прогнозами на итоги чемпионатов. Прямо сейчас вероятность победы «Краснодара» оценивают в 35 процентов, хороший расклад для Мусаева. Но «Зенит» стоит выше – 40.2 %. Также выросли шансы «Спартака» до 17.5 процентов. «Динамо» (0.9 %) и «Локомотив» (3.5 %) заметно отстают. Но достаточно парочки сенсаций, чтобы перевернуть расклад. Шарлатаны знают, что сомнения помогают жертвам обмана поверить в чушь. А в футболе реален вес случайностей. Одна травма, одна ошибка – весь сезон завершается иначе. Особенно когда между первым и пятым местами в РПЛ всего четыре пункта.