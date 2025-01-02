Несерьёзный прогноз на футбольный год в РПЛ. «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» в мире нумерологии

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02 января 2025, 16:52

Подшутим над растущей модой.

В 2024-м зафиксирован существенный прирост трафика у шарлатанов, нумерологов и астрологов. Сотни миллионов просмотров суммарно. Гороскопы потеряли стоимость акций, а вот нумерология и карты таро на коне. Кажется, люди не могут быть такими легковерными. А опросы говорят об обратном. Половина москвичей читают гороскопы, хотя свято верит написанному меньшинство. Половина жителей столицы верят в различные оккультные практики. Каждый пятый житель Москвы отслеживает фазы Меркурия. Если взять всю страну, то ситуация чуть лучше. Но в магию не верит лишь четверть населения. У мужчин и молодежи выше процент скепсиса. Но лишь 28 % взрослых мужчин – а это целевая аудитория футбола, не верят в нумерологию и гороскопы. Тогда получается, что 72 % отчасти верят. Причем намного сильнее, чем в приметы. Учитывая развитие магического мышления в футболе, когда люди делают прогнозы – появляются ритуалы, это логичный вывод. Узнаем, что якобы ждёт ведущие клубы в 2025-м по мнению шарлатанов. У команд есть дни рождения. А это значит, что они тоже невольные жертвы астрологов и нумерологов.

«Краснодар», 22 февраля, Рыбы

Что гороскоп подсунул «горожанам»? Угрожают кризисом в финансах и на работе. Самое смешное, что астрологи советуют «Краснодару» перейти от магического мышления к рациональному. Ну да, с верой в гороскопы думают о расчетливости. Любовь свою на стороне «Краснодар» не найдет, пусть не надеется. Зато советуют присмотреться к тому, кто рядом. Рядом с командой Мусаева второй сезон подряд чемпионский кубок. Надо в него вцепиться зубами и не отпускать до финального свистка в 30-м туре. А вот нумерологи советуют «Краснодару» не предаваться пессимизму и чрезмерной резкости. Как обычно, используются общие фразы. Например, Кордобе и Мусаеву важно не быть резкими, чтобы не получить новые удаления. Также нумерологи верят в «Краснодар», поскольку клуб, рожденный 22 февраля, об интеллектуальном труде и совершенствовании. Надеемся, про финансовый кризис астрологи не угадали, Мусаеву нужны трансферы.

«Зенит», 25 мая, Близнецы

Петербуржцам обещают проблемы с финансами, что может отразиться на событиях года. Учитывая, что у владельцев клуба беда с бизнесом и капитализацией, возможно, впервые в новейшей истории российского футбола у «Зенита» закончатся огромные деньги. Но останутся просто большие средства. Можно попрощаться с парочкой игроков и подписать новых мастеров. Гороскоп ничего не говорит об аргентинцах и бразильцах, но это знаем без звездочетов. От «Зенита» требуют собранности, с этим были проблемы. Семак жаловался на отношение коллектива к матчам. Нумерологи советуют «Зениту» избегать жесткости, но это их чемпионский метод. А вот совет бежать от неразберихи правильный. Каждый раз, когда ЦСКА , «Локомотива» или «Спартак» забирали у петербуржцев чемпионство, всё начиналось с проблем в Санкт-Петербурге. Ещё охотно верим, что «Зенит» — клуб, где думают только о себе. Эгоисты с треблом в прошлом сезоне.

«Спартак», 18 апреля, Овен

«Спартак» на год старше, чем «Динамо», но день рождения у них в один день – 18 апреля. Овнам астрологи пророчат крах на работе. Всё, можно не выходить на поле, Станкович не сделает «Спартак» чемпионами весной. А если серьезно, то опять набор общих фраз. Старайтесь – получится. Будут преграды, но если сделаете усилия, то преодолеете. Но «Спартаку», как и «Динамо», звездочеты обещают больше проблем «на работе», чем «Зениту» и «Краснодару». Глупости, конечно, но легко верим в неприятные отрезки, ведь команда нестабильная. Зато «Спартаку» обещают флирт и новые знакомства. Если это значит крутые трансферы, то Станкович будет рад. Нумерологи заявляют, что клуб «Спартак» слишком сильно зависит от эмоций. И это вредно, ведь живут иллюзиями. Забавное совпадение, ведь вера в непогрешимость стоила клубу с историей ужасного отрезка без чемпионских званий. «Спартак» всегда спешит и никогда не успевает.

«Динамо», 18 апреля, Овен

Здесь разница в нумерологии. «Динамо» 18 апреля 1923 года выпуска. Нумерологи видят разницу со «Спартаком». У «Динамо» проблемы с выбором. Чистая правда. Директор Бувач не смог определиться с ключевыми новичками прошлым летом. Мастер последнего паса Бителло думает об отъезде из «Динамо», хотя его пытаются переубедить. В обороне выбор оптимальной пятерки, хотя даже вратарская позиция с конкуренцией Лунёва и Лещука. «Динамо» советуют ставить на настойчивость и смелость. Проще говоря, рекомендуют дальше успешно атаковать, ведь в нападении были заметные успехи в первой части сезона. Также «Динамо» просят направить энергию на социализацию. У тренера Лички есть персональные разногласия с отдельными футболистами москвичей. Хотя шутим и издеваемся, в этом случае набор общих фраз о будущем «Динамо» совпадает с тем, что нужно конкретному футбольному клубу. Важно быть лидерами в РПЛ , учесть ошибки прошлого, ведь их хватало. Советуют ставить на воображение и отказаться от рутины в пользу необычных заданий. Чемпионами в РПЛ не были никогда – масштабная цель.

«Локомотив», 23 июля, Лев

«Локомотиву» советуют заводить друзей. Главное, чтобы не среди арбитров РПЛ . Лучше пусть ищут новых футболистов и не ссорятся с Батраковым. Нумерологи настаивают, что «Локомотив» «сложная личность», их непросто понять. Особенно игру в обороне. Астрологи верят, что Львов в 2025 году не ждут большие доходы – верим, но планирование выручит Галактионова. Повальное большинство людей, которые смотрят на прогнозы астрологов, нумерологов и так далее, настаивают, что делают это ради развлечений. Отчасти стесняются признаться, что могут верить в глупости? Впрочем, рациональный подход к шарлатанам становится популярнее год от года. С другой стороны цифры не врут, десятки миллионов россиян потратили время в прошлом году на такую ересь. А вот если соединить футбольные знания с выдуманными прогнозами, то в одном прогнозе сходимся – год будет непростым для грандов РПЛ .