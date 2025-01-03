Роналду показал Джорджине салют, Быстров отдохнул под ёлкой. Как футболисты встретили Новый год

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вчера, 19:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Полузащитник «Бетиса» улетел в Финляндию, чтобы насладиться северным сиянием.

Вратарь «Айнтрахта» предпочел теплые края.

Нападающий «Реала» надел все белое в новогоднюю ночь, только вот обувь оказалась другого цвета.

Бывший нападающий «Арсенала» запустил фейерверк.

Вот такая нарядная елка дома у .

сходил на хоккей.

решил порадовать близких одинаковыми шляпами, но не всем они подошли по размеру.

Защитник «Реала» весело проводит каникулы.

Криштиану Роналду тоже насладился салютом.

улетел подальше от людей.

тут похож на подростка, который с своими знакомыми все никак не может найти место, где праздновать Новый год.

Стиляга дня. Защитник «Барселоны» .

решил особо не наряжаться в праздники.

свозил семью в Нью-Йорк.

хорошо — живет в тепле круглый год.

теперь ходит без шапки даже зимой — хвастается новой прической. Секрет раскрыли — сделал пересадку волос.

Голкипер «Динамо» улетел в Японию и покормил оленей.

утром первого 1 января взобрался на крышу.

А у его брата Антона ожидается пополнение в семье — такую новость обнародовали прямо на Новый год.

был в шаге от травмы.

А слетал в Венецию — пришлось ходить с картой, чтобы не заблудиться.

С наступившими праздниками, друзья! Сильно не налегайте на напитки и еду, иначе можно оказаться под елкой — как .