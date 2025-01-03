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Роналду показал Джорджине салют, Быстров отдохнул под ёлкой. Как футболисты встретили Новый год

вчера, 19:00
Роналду
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Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:23
У Авейру явно не футбольные ноги.. ☝️
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:00
Кунде хотел на барсуков посмотреть в Сибире, но потом понял что они сейчас в спячке )
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:35
Эх, Фалькао. Нью-Йорк, Нью-Йорк, а мог бы смотреть как похорошела Москва. 😏
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:34
Да уж, Жюль, прохладно - в кильте особо не "порассекаешь"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:31
"Быстров отдохнул под елкой"
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Подумал, что он как бомж под елкой на улице валялся)) а тут все более или менее прилично))
Гость
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