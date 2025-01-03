Роналду показал Джорджине салют, Быстров отдохнул под ёлкой. Как футболисты встретили Новый год

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник «Бетиса» Иско улетел в Финляндию, чтобы насладиться северным сиянием.
Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп предпочел теплые края.
Нападающий «Реала» Родриго Силва надел все белое в новогоднюю ночь, только вот обувь оказалась другого цвета.
Бывший нападающий «Арсенала» Лукас Подольски запустил фейерверк.
Вот такая нарядная елка дома у Артуро Видаля.
Оливье Жиру сходил на хоккей.
Андрес Иньеста решил порадовать близких одинаковыми шляпами, но не всем они подошли по размеру.
Защитник «Реала» Давид Алаба весело проводит каникулы.
Криштиану Роналду тоже насладился салютом.
Поль Погба улетел подальше от людей.
Килиан Мбаппе тут похож на подростка, который с своими знакомыми все никак не может найти место, где праздновать Новый год.
Стиляга дня. Защитник «Барселоны» Жюль Кунде.
Лионель Месси решил особо не наряжаться в праздники.
Радамель Фалькао свозил семью в Нью-Йорк.
Неймару хорошо — живет в тепле круглый год.
Гранит Джака теперь ходит без шапки даже зимой — хвастается новой прической. Секрет раскрыли — сделал пересадку волос.
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук улетел в Японию и покормил оленей.
Алексей Миранчук утром первого 1 января взобрался на крышу.
А у его брата Антона ожидается пополнение в семье — такую новость обнародовали прямо на Новый год.
Андрей Мостовой был в шаге от травмы.
А Трент Александер-Арнольд слетал в Венецию — пришлось ходить с картой, чтобы не заблудиться.
С наступившими праздниками, друзья! Сильно не налегайте на напитки и еду, иначе можно оказаться под елкой — как Владимир Быстров.
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Подумал, что он как бомж под елкой на улице валялся)) а тут все более или менее прилично))
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Подумал, что он как бомж под елкой на улице валялся)) а тут все более или менее прилично))