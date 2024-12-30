Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

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вчера, 08:34

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России , подтвердил информацию о смерти сына.

В воскресенье юрист Антон Смирнов сообщил, что экс-игрок погиб в зоне СВО. Ему было 43 года.

К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня [29 декабря — прим.ред.]

Бугаев играл за «Торпедо», «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В составе сборной России он дебютировал в мае 2004 года, в общей сложности провёл за национальную команду 7 матчей.