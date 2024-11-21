У «Барселоны» появится новый маскот к 125-летию клуба

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вчера, 20:07

«Барселона» проведёт большое мероприятие к 125-летию клуба, которое пройдёт 29 ноября в театре Лисео.

Также каталонцы представят нового маскота. В год 100-летнего юбилея в 1999-м у «сине-гранатовых» уже был маскот по имени Клэм.

Имя нового талисмана будет объявлено на гала-вечере. Он создан не карикатуристами, а группой каталонских графических дизайнеров, работающих в ведущих аудиовизуальных компаниях мира. Результат можно будет увидеть как в цифровом, так и в физическом формате, талисман будет «живым». Готовится интерактивная презентация.