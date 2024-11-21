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У «Барселоны» появится новый маскот к 125-летию клуба

вчера, 20:07

«Барселона» проведёт большое мероприятие к 125-летию клуба, которое пройдёт 29 ноября в театре Лисео.

Также каталонцы представят нового маскота. В год 100-летнего юбилея в 1999-м у «сине-гранатовых» уже был маскот по имени Клэм.

Имя нового талисмана будет объявлено на гала-вечере. Он создан не карикатуристами, а группой каталонских графических дизайнеров, работающих в ведущих аудиовизуальных компаниях мира. Результат можно будет увидеть как в цифровом, так и в физическом формате, талисман будет «живым». Готовится интерактивная презентация.

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Перевод с relevo.com
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:46
Доброго Здоровья, пират!
Спасибо просветили мужика-деревенщину. Для меня всё же ближе и понтнее "талисман", ну в общем это как:"... Каравай, каравай кого хочешь выбирай! ", вместо модного среди молодёжи:"Happy birthday to you! "
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:46
Маскот с номером 28,в память о Месси
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:39
один из самых известных советских маскотов - хоккейный снеговик.
есть еще мишка московской олимпиады.
маскот это персонаж - символ.
ne gusta
ne gusta ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:01
Если представить что Барселона - Олимпиада, то маскот это - талисман олимпиады. Надеюсь знаешь что такое талисман.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:43
Заранее извиняюсь за свою дремучесть, но нтересуюсь спросить, а что такое маскот?
shlomo
shlomo
вчера в 20:09
Надеюсь, что в новостях появится фото этого маскота... посмотрим и обсудим.
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