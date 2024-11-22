Месси пропустит церемонию в честь 125-летия «Барселоны»

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вчера, 23:32

Нападающий клуба «Интер Майами» пропустит гала-вечер в честь 125-летия «Барселоны».

Ранее сообщалось, что футболист принял приглашение на мероприятие. Из-за неотложных дел аргентинец не сможет на нем присутствовать.