Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси пропустит гала-вечер в честь 125-летия «Барселоны».
Ранее сообщалось, что футболист принял приглашение на мероприятие. Из-за неотложных дел аргентинец не сможет на нем присутствовать.
Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси пропустит гала-вечер в честь 125-летия «Барселоны».
Ранее сообщалось, что футболист принял приглашение на мероприятие. Из-за неотложных дел аргентинец не сможет на нем присутствовать.
P.S. Месси, безусловно, - явление Мега Галактического масштаба..., но Барселона его Мама, Папа, и Божье Провидение, без которого Мир не узнал бы нового Короля Футбола.
P.S. Месси, безусловно, - явление Мега Галактического масштаба..., но Барселона его Мама, Папа, и Божье Провидение, без которого Мир не узнал бы нового Короля Футбола.