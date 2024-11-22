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Месси пропустит церемонию в честь 125-летия «Барселоны»

вчера, 23:32

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси пропустит гала-вечер в честь 125-летия «Барселоны».

Ранее сообщалось, что футболист принял приглашение на мероприятие. Из-за неотложных дел аргентинец не сможет на нем присутствовать.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:22
А зачем ему участвовать в этом мероприятии? Денег не дадут за это 🤷‍♂️
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 07:08
Это весь список...
Перечисленные вами...и Лапорта...
Посидят негромко вшестером....и по домам..
112910415
112910415
сегодня в 07:01
у великих свои резоны ...
Брулин
Брулин
сегодня в 06:58
Кто-нибудь может выложить полный список?!
Ривалдо,Стоичков,Ронпльдинью,Пеп,Пуйоль…
Кто ещё будет?
99k8dcy7sfw5
99k8dcy7sfw5
сегодня в 06:55
У него есть какая-то обида на Барселону.
амурец
амурец ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:07
Король футбола Пеле но он не играл в Барселоне
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 02:13
Месси, Альба, Бускетс и Суарес устроят свою вечеринку.. Поздравят заочно.. Через океан.. 🎂🥂😄
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:44
Посмотрит запись видео
амурец
амурец
сегодня в 01:39
Понял что не удасться подоить в очередной раз Барселону и решил не ехать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:13
Наверное 7-ми летие Интер Майами будет отмечать...)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:35
Видимо семейство Месси во главе с папочкой Хорхе по привычке слишком много💰 💵 запросили у Барселоны за то, чтобы сынок посетил такое мероприятие «родного» клуба)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Присоединяюсь к твоему посту.
Барселона - Костяк состава Красной Фурии, который громил весь Мир в 2008 -2012 годах (как на клубном уровне, так и на уровне сборной Испании)..., и который без Месси победил на двух Евро и Мундиале 2010.

Иньеста, Касильяс, Хави, Серхио Рамос , Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Давид Вилья...,...,.... - уникумы футбола и Жемчужины начала 21-го футбольного века.

P.S. Ну а Хави с Иньестой - лучшие хавбеки Всех Времён и Народов (без преувеличения). Всех видел ... хороших и очень крутых полузащитников с начала 80-х годов прошлого века, но эти двое - лучшие из лучших. И нет на горизонте даже близко к ним приближённых в этом амплуа (ах да..., запамятовал... , Деку и Пирло - те ещё магические черти Милана/Порту/Барселоны, которые вытворяли в поле чудеса на одном с их уровне).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:09, ред.
Надеюсь... причина была более чем уважительная. Барселона взросла этого , вне сомнения, гениального мальчика...., и явила его Миру футбола во всей красе....

P.S. Месси, безусловно, - явление Мега Галактического масштаба..., но Барселона его Мама, Папа, и Божье Провидение, без которого Мир не узнал бы нового Короля Футбола.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:07
Это личное дело Месси - была бы честь предложена... Скорее всего гонор победил логику. Ну что же, с удовольствием посмотрю церемонию и без Лионеля. У Барселоны долгая и славная история, ее величие создавали поколения игроков, тренеров, болельщиков, президентов, персонала... На церемонию приглашены многие достойные уважения люди, так что будет кого чествовать... Желаю Барселоне продолжать нас всех радовать великолепным футболом и многочисленными трофеями!!!
shur
shur
вчера в 23:59

...и ЗлатоМячик не приедет, и не споют нам эти Мастера...!!!
Capral
Capral
вчера в 23:49
Любопытно, какие у него могут быть неотложные дела? Аааааа, всё понятно- очередной сопливый платок достал их комода на продажу... Ну чтоже, вполне объективная причина, чтобы не присутствовать на каком-то там Юбилеи, какой-то там Барселоны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:46
Лапорта, конечно, еще раз задумал провести предвыборную кампанию за счет Месси....но какой бы конфликт не был с президентом Барсы, но ради клуба и болельщиков можно же было приехать.
gjf2qyqaxdu5
gjf2qyqaxdu5
вчера в 23:38
Не вижу большой утраты, Барселона и до Месси существовала
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