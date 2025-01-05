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Госдума перенесла обсуждение возвращения пива на стадионы на конец января

сегодня, 17:28

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв сообщил о переносе обсуждения вопроса о возможном возвращении пива на стадионы.

Перенесли круглый стол на конец января. Планировали провести его 24 декабря, но не собрался кворум. Надо провести эффективно. Поэтому планируем это на конец января. Участники? Минздрав, МВД, представители пивной индустрии, спортсмены, клубы лиги, представители федерации и Минспорта. Должны присутствовать все, кто необходим, чтобы принимать решение в интересах индустрии спорта. Это не должен быть междусобойчик. Это должно быть взвешенное решение.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:29
"Минздрав, МВД, представители пивной индустрии, спортсмены, клубы лиги, представители федерации и Минспорта." Логичное и правильное решение - этих всех участников собрать и усадить за круглый стол можно только в лучшем случаи в конце января. Когда от каникул ,корпоративов и различных вояжей , хоть немного передохнут - вот тогда можно и по пивку...)
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 18:22
...Валерыч, добрый ты человек! Так тож страна другая,люди, общество, болельщики ! Пиво,блин
и то другое было !!! Будь готов - Всегда готов! Страна,которая нас подняла,а не в той что .....
дальше пойдёт игра непереводимых слов,если
ты совсем молодой,лучше не прислушиваться!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:09
А что страшного может произойти, если разрешат продавать пиво на стадионах?
В СССР продавали пиво на стадионах и никаких проблем не было.
shur
shur
сегодня в 18:02
...детутаты ещё не созрели,до конца новогодней недели + Старый Новый Год , ещё пить, да пить, они сами на Канарах сейчас в буфете
красненьким разминаются!!! Кворум нервно курит в сторонке!
А по чесноку тут скорей всего давит пузом Пивное Лобби....!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:51
... или без двадцати восемь.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:47
Какое ещё пиво на стадионе? На стадионе нужно смотреть футбол, а те, кто хочет совмещать, пусть делают это в барах или дома. Государственной Думе что, больше нечем заняться? Оставьте стадионы без пива и так оно на каждом углу.
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:46, ред.
Если бы было "семь сорок" пиво давно бы продавалось на стадионах с хорошим гешефтом...
Futurista
Futurista
сегодня в 17:43
В конце концов перенесли круглый стол на конец...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:41
Лучше бы было семь сорок?:)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:38, ред.
Перенесли круглый стол на конец января.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1397184/svishchyov-dmitriy 05.01.2025

Молодец, Свищ! Сразу внёс ясность!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:34
Опять сорок пять...
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