В деле мафия и хакеры, а на кону миллионы. Фанаты популярных клубов – жертвы билетной лихорадки

1735998590

вчера, 16:49

Проблема, с которой тяжело бороться.

Обманывают даже матерей с детьми

Лиз О’Дрисколл вытирала слёзы с лица восьмилетнего сына Лиама. Парень не успокаивался. Приехал с мамой на первый домашний матч любимого «Ливерпуля» из маленького города в Ирландии. Его графство в 570 километрах от «Энфилд Роуд». Путешествие было подарком 8-летнему Лиаму. Мама нашла в Дублине людей, посоветовавших ей, где достать билеты. Заплатила 200 фунтов. Когда в автобусе показывала пропуска другим фанатам, то сказали, что билеты похожи на настоящие. Но турникет зажёгся красным – подсунули фальшивку на игру против «Астон Виллы» в ноябре.

Лиз позвонила по номеру дельцов, но никто предсказуемо не ответил. В тот день узнал о поддельных билетах у «Энфилд Роуд» также Дилан Уильямс из Уэльса. Вместе с двумя друзьями приехал на игру, заплатили по 270 фунтов за каждый пропуск на стадион «Ливерпуля». Стандартная история перед каждым домашним матчем «красных». Стюард у стадиона говорит, что раньше обманывали только накануне больших игр «Ливерпуля» против конкурентов, или перед битвами Лиги чемпионов. Сейчас, по словам работника клуба, толпа обманутых фанатов «красных» перед каждым матчем.

«Энфилд Роуд» недавно перестроили. Теперь стадион вмещает 61 276 зрителей. Но успехи Слота повысили спрос на билеты. Фанаты, которые давно мечтали попасть на легендарные трибуны, хотят увидеть любимцев во время успешной серии. Владельцы абонементов получают 28 000 билетов. Список ожидания, чтобы попасть в число счастливчиков с пропусками на домашние матчи, закрыт ещё семь лет назад. Когда стадион расширили, то позвонили фанатам, которые ждали абонемент на матчи «Ливерпуля» по 25 лет. Ультрас соперников получают около 3 000 билетов на стадион.

Ещё 11 000 в свободном доступе, чтобы дать шанс фанатам, которые не живут в Мерсисайде. Остальные билеты продают методом жеребьёвки официальным болельщикам клуба. Это бонус за ежегодные взносы. Как видите, непросто попасть на домашнюю игру «Ливерпуля». Особенно если не хочешь переплачивать за самые дорогие свободные места. Мошенники разного уровня пользуются дикой популярностью «Ливерпуля». Некоторые перепродают билеты с огромной наценкой, хотя это незаконно. Другие просто изготовляют поддельные пропуска, и это чистый криминал.

В деле организованная преступность

Переход от бумажных к электронным билетам изменил подход аферистов. Денежный оборот на пропусках за сезон огромный, мошенники используют изощрённые методы. На кону миллионы фунтов, ведь в дни матчей «Ливерпуль» зарабатывает около 100 миллионов евро каждый сезон. Служба безопасности клуба ловила представителей мафии, которые пытались устроиться работниками касс стадиона, чтобы получить доступ к системе продажи билетов. Ещё один метод бандитов – запугивание работников клуба. Ищут жертву среди знакомых своих знакомых и угрожают.

Успехов не добились, поскольку у «Ливерпуля» достаточно связей, чтобы нанимать бывших полицейских и людей специфических профессий, которые сами кого угодно запугают. Зато есть ещё один метод – хакеры. Прошлым летом осуществляли постоянные кибератаки, чтобы сломать доступ к сайтам, где продают билеты на игры «Ливерпуля». Злоумышленникам важно подсунуть фейковый сайт. Если иностранец, который впервые покупает билеты на игру «красных», увидит поддельный портал, то вряд ли сразу поймёт, что его обманули. Особенно если сделать зеркало сайта клуба.

В «Ливерпуле» осознают, что мошенники бьют по репутации. Так или иначе, за безопасность при продаже билетов отвечают представители команды. Только за прошлый сезон, когда многие мечтали увидеть Клоппа на бровке в последний раз, закрыли около 100 000 фейковых аккаунтов в социальных сетях, где пытались продавать поддельные или настоящие билеты с наценкой. Отменили полторы тысячи украденных билетов. Выдали 47 пожизненных банов людям, которые принимали участие в аферах с билетами. А ещё 136 человек лишились права на абонементы.

В новом сезоне закрыли меньше фейковых страниц, зато уже 47 пожизненных запретов посещать стадион. Спрос большой, все хотят видеть Салаха перед уходом. Три работника «Ливерпуля» каждый день расследуют случаи мошенничества с билетами. Причём иногда им нужно воевать не только с организованными бандами, а также с держателями абонементов. Чтобы подзаработать, те меняют паспорт покупателя на свой телефон с электронным билетом. Человек проходит на стадион по чужому абонементу, платит деньги, а после матча меняет телефон на свои важные документы.

Полицейские из Ливерпуля бесполезны

Ребята из службы безопасности «Ливерпуля» и отдела кибербезопасности клуба не называют своих имён, поскольку понимают – после этого их ждут угрозы расправы от мафии. Но там серьёзные специалисты. Понимают, что от полицейских помощи можно не ждать. В прошлом сезоне охранники клуба задержали у стадиона человека с поддельными билетами и наличкой. Полицейские оформили изъятие денег, но пришёл адвокат и парня сразу отпустили. Следствие идёт, однако даже наличие закона от 1994 года, который запрещает перепродавать билеты, не помогает грандам АПЛ .

Полицейские не хотят возиться с такими делами. Прокуроры не хотят начинать расследования. Судьям плевать, у них абонементы на дорогие места. Полицейские заявляют, что помогают клубу, но это неправда. Аферисты ориентируются в основном на людей, которые не имеют опыта покупки билетов. Часто это вообще иностранцы. При этом у прокуроров сейчас два дела, связанных с массовой продажей поддельных билетов на поединки «Ливерпуля». Сумма ущерба – дикие 8 миллионов фунтов. В деле не просто гопники из Мерсисайда, а организованные преступники с ресурсами.

Чтобы обмануть на 8 миллионов, надо продать 30 000 билетов по 270 фунтов. И это только два дела. А сколько фейковых билетов за сезон? Есть ведь мошенники, которые в момент оплаты отправляют сообщение жертвам, что их обманули. «Благородные». Не хотят, чтобы человек тратил время на путешествие в Ливерпуль. При этом сам мошенник может сидеть где-то в Таиланде. Ловят только самых недалёких обманщиков. Два друга торговали поддельными билетами на финал Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля» и «Реала». Одного посадили на 8 месяцев, а другого на 2 года.

Мелкие рыбёшки, а киты пока на свободе с миллионами фунтов доходов каждый сезон. Например, на завтрашний матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» билет по номиналу в 50 фунтов продают за 453, это почти 62 тысячи рублей. Причём это тот самый сайт, на котором свои поддельные билеты купили три друга из Уэльса. Ещё одна популярная у мошенников схема – продажа одного настоящего билета десятки раз. На стадион попадёт только покупатель, который пришёл первым. Остальные окажутся обманутыми, турникет не пропустит их на поединок любимого «Ливерпуля».

Хитрые мошенники регистрируют тысячи аккаунтов и стараются выиграть настоящие билеты для перепродажи. «Ливерпуль» ведёт борьбу с этим, но мир новых технологий помогает преступникам. А завершить эту невесёлую историю хочется тёплым фактом. Когда фанаты у стадиона узнали, что мошенники обманули мальчика Лиама и его маму Лиз, то нашли для них два билета на игру против «Астон Виллы». Но рядом есть обманутые, которым повезло меньше. Женщина спрашивает: «Как мошенники спят по ночам?» Хороший вопрос, но психопаты не чувствуют вины за преступления.