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Пьянич планирует завершить карьеру в ЦСКА

сегодня, 19:06

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич планирует закончить с футболом после периода выступлений за московский ЦСКА.

В стан армейцев Пьянич перешел в конце сентября 2024 года на правах свободного агента.

Недавно появившиеся в СМИ слухи относительно возможного перехода Пьянича в кипрский «Арис» не соответствуют действительности.

Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на один год.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:59
Правильное решение. От добра добра не ищут.))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:57
Ничего удивительного. С его "ленивыми" телодвижениями и неспешными маневрами по полю наш чемпионат для него оптимальный.
kbbfsx8hyce3
kbbfsx8hyce3
сегодня в 19:45
Ибо нахрен он больше никому не нужен.
KSY24
KSY24
сегодня в 19:40
А как визжали иксперты с матча какой мастер приехал ну прям звезда смотрите.... Тьфу!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:39
Ну если принял такое решение, то флаг в руки...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:37
Да пожалуйста))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:34
Трансферная политика армейцев давно уже самая слабая и невразумительная.
Пьянич ничего не дал армейцам и рпл
ssspartak
ssspartak
сегодня в 19:32
Считай что завершил.
shur
shur ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:27
..так не начинал?! Или у кого то - Легенда ЦСКА(PiolliNaVole)....?!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:16
Да он вроде и не начинал свою карьеру в цска...)))....что был , что не был...
PiolliNaVole
PiolliNaVole
сегодня в 19:07
Легенда коней.
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