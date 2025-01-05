Пьянич планирует завершить карьеру в ЦСКА

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сегодня, 19:06

Боснийский полузащитник планирует закончить с футболом после периода выступлений за московский ЦСКА .

В стан армейцев Пьянич перешел в конце сентября 2024 года на правах свободного агента.

Недавно появившиеся в СМИ слухи относительно возможного перехода Пьянича в кипрский «Арис» не соответствуют действительности.

Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на один год.