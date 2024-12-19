Эмилиано Мартинес: Если Аргентина выиграет ЧМ-2026, я завершу карьеру

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины назвал условие, при котором он в ближайшие годы будет готов закончить карьеру.

Есть ли какая-то сборная, которая выигрывала чемпионат мира дважды подряд? Если я стану двукратным чемпионом мира в составе сборной Аргентины, то закончу карьеру. Я обещаю вам. Тогда я завершу карьеру после чемпионата мира 2026 года. На ЧМ -2026 мне будет всего 33 года, я еще очень молод. Мне довелось полноценно играть, когда мне исполнилось 30 лет, что вы от меня хотите?