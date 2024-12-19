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Эмилиано Мартинес: Если Аргентина выиграет ЧМ-2026, я завершу карьеру

сегодня, 21:27

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал условие, при котором он в ближайшие годы будет готов закончить карьеру.

Есть ли какая-то сборная, которая выигрывала чемпионат мира дважды подряд? Если я стану двукратным чемпионом мира в составе сборной Аргентины, то закончу карьеру. Я обещаю вам. Тогда я завершу карьеру после чемпионата мира 2026 года. На ЧМ-2026 мне будет всего 33 года, я еще очень молод. Мне довелось полноценно играть, когда мне исполнилось 30 лет, что вы от меня хотите?

Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 22:32
Италия и Бразилия были чемпионами два раза подряд. Почему бы и аргентинцам не присоединиться к ним.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:21
Если Месси не будет играть, вы станете нулём без палочки. Без него вы как без рук, ног и, самое главное - головы. Без его интеллекта вы и на прошедшем чемпионате выглядели бы слабенько и звания Чемпионов Мира вам было не видать, как своих ушей.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 21:36
Пфф.. Авейру тоже обещал.. 🤭🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:36
это будет прекрасно))) выиграть в финале ЧМ 2026...у англичан
Гость
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