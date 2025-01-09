Модрич пропустит матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой»

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вчера, 13:44

Полузащитник мадридского «Реала» пропустит матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Лука Модрич не сможет принять участия в сегодняшней игре с «Мальоркой» из-за вирусного заболевания. Мы будем следить за изменениями.

Встреча состоится сегодня, 9 января в 22:00. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).