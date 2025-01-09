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Модрич пропустит матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой»

вчера, 13:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пропустит матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Лука Модрич не сможет принять участия в сегодняшней игре с «Мальоркой» из-за вирусного заболевания. Мы будем следить за изменениями.

Встреча состоится сегодня, 9 января в 22:00. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 14:54
Эту игру он может пропустить
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:36
Модрич стал символом Реала...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:31
Если Реал проиграет, есть серьезная причина объяснить, почему проиграли. Удачи, Мальорка))) но будет желательно финал Барселона Реал
shur
shur
вчера в 14:26
...даже при счёте 10:0 присутствие хорвата просто необходимо,
для поддержания духа Мадридского,товарищества,сотрудничества,
красоты и величия Футбола! Здоровья Луке!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:10
Дружба поколений (отцы и дети) в своем апофеозе...)
Вещий
Вещий
вчера в 14:03
Кебaб в ларьке в аэропорту съел наверно. Вот и прихватило...:)))

Здоровья Луке ....Тот самый футболист, у которого по-моему вообще нет хейтеров.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:00
С Мусиалой где-то тусил наверно))
c4xvqbsy8dx5
c4xvqbsy8dx5
вчера в 13:50
Можно ставить на Мальорку.
536s7x93baeu
536s7x93baeu
вчера в 13:47
Можно дать ветерану отдохнуть
Гость
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