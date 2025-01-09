Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пропустит матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Лука Модрич не сможет принять участия в сегодняшней игре с «Мальоркой» из-за вирусного заболевания. Мы будем следить за изменениями.
Встреча состоится сегодня, 9 января в 22:00. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).
для поддержания духа Мадридского,товарищества,сотрудничества,
красоты и величия Футбола! Здоровья Луке!!!
для поддержания духа Мадридского,товарищества,сотрудничества,
красоты и величия Футбола! Здоровья Луке!!!
Здоровья Луке ....Тот самый футболист, у которого по-моему вообще нет хейтеров.
Здоровья Луке ....Тот самый футболист, у которого по-моему вообще нет хейтеров.