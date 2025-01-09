Вингер «Спартака» Шитов досрочно покинет «Торпедо»

Вингер «Спартака» Виталий Шитов может уйти в аренду в «Тюмень».
Аренда 21-летнего игрока в «Торпедо» будет досрочно расторгнута, и в ближайшее время он, скорее всего, полетит на сборы с «Тюменью».
При этом сделка может сорваться, поскольку у сибирского клуба превышен лимит аренд. Шитов уже выступал за «Тюмень» в прошлом сезоне, также к нему проявляет интерес «Шинник».
Или это уже к вопросу об уровне и качестве спартаковской "Академии": почему так происходит, что один из самых талантливых её воспитанников не нужен не только самому "Спартаку", но и даже клубу первой лиги (?). Что это за "Академия" такая, если её воспитанники оказываются бесполезными (слабо подготовленными)? И какой тогда вообще смысл в этой "Академии"? И много ли мы видим воспитанников этой Академии в основном составе "Спартака"?
Или это уже к вопросу об уровне и качестве спартаковской "Академии": почему так происходит, что один из самых талантливых её воспитанников не нужен не только самому "Спартаку", но и даже клубу первой лиги (?). Что это за "Академия" такая, если её воспитанники оказываются бесполезными (слабо подготовленными)? И какой тогда вообще смысл в этой "Академии"? И много ли мы видим воспитанников этой Академии в основном составе "Спартака"?