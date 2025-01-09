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Вингер «Спартака» Шитов досрочно покинет «Торпедо»

вчера, 08:18

Вингер «Спартака» Виталий Шитов может уйти в аренду в «Тюмень».

Аренда 21-летнего игрока в «Торпедо» будет досрочно расторгнута, и в ближайшее время он, скорее всего, полетит на сборы с «Тюменью».

При этом сделка может сорваться, поскольку у сибирского клуба превышен лимит аренд. Шитов уже выступал за «Тюмень» в прошлом сезоне, также к нему проявляет интерес «Шинник».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:18, ред.
Неужели, Шитов стал настолько бесполезным (деградировал), что даже "Торпедо" уже не нужен?А ведь этот форвард когда-то большие надежды подавал в "Спартаке", являясь одним из самых талантливых воспитанников Академии "Спартака" (как писали о нём в своё время).
Или это уже к вопросу об уровне и качестве спартаковской "Академии": почему так происходит, что один из самых талантливых её воспитанников не нужен не только самому "Спартаку", но и даже клубу первой лиги (?). Что это за "Академия" такая, если её воспитанники оказываются бесполезными (слабо подготовленными)? И какой тогда вообще смысл в этой "Академии"? И много ли мы видим воспитанников этой Академии в основном составе "Спартака"?
u5rn283b9yvg
u5rn283b9yvg
вчера в 09:30
Если Торпедо он не подошел, то и в Спартаке ему делать нечего.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:50
Он и Торпедо не подошел?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:39
Не простое футбольное начало....
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