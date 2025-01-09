Вингер «Спартака» Шитов досрочно покинет «Торпедо»

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вчера, 08:18

Вингер «Спартака» может уйти в аренду в «Тюмень».

Аренда 21-летнего игрока в «Торпедо» будет досрочно расторгнута, и в ближайшее время он, скорее всего, полетит на сборы с «Тюменью».

При этом сделка может сорваться, поскольку у сибирского клуба превышен лимит аренд. Шитов уже выступал за «Тюмень» в прошлом сезоне, также к нему проявляет интерес «Шинник».