Консейсау ввёл новые правила для футболистов «Милана»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау ввёл новые правила.
Как сообщает источник, команда накануне матча с «Кальяри» должна была ночевать на клубной базе, что нетипично для постковидного периода. Такое решение принял португальский специалист. Предыдущий рулевой Паулу Фонсека, если клубу предстоял вечерний поединок, просил игроков быть на «Миланелло» в день игры утром. Стефано Пиоли после пандемии коронавируса организовывал встречу с футболистами в отеле в районе Сан-Сиро утром в день матча.
Во время первой недели работы Консейсау с «россонери» футболистам пришлось тренироваться несколько раз вечером, что стало ещё одним новшеством. Перед поединком с «Ювентусом» в полуфинале Суперкубка Италии он запланировал двойную тренировку, а также сказал игрокам надевать защитные щитки на занятиях. За день до финала с «Интером» он созвал всех на видеосессию в 21:30.
Кроме того, Сержиу запланировал перед игрой с «Кальяри» заключительную дневную тренировку в закрытом режиме.
Мне интересно посмотреть на Милан в новом качестве и с новым тренером. Не знал прежде этого тренера, его методику и тп., но его игра с Интером мне понравилась. После бесхребетного футбола Фонсеки, игра Консейсау приобрела игровой почерк и смысловую основу.
А двойные тренировки успешно проводил Лобановский, с целью поддержать команду физически, с использованием прессинга во время игры. Милан, в игре с Интером, практически всю игру душил соперника этим элементом футбола. Никогда не любил Милан, но его игра в финале СК мне определенно понравилась.
Мне интересно посмотреть на Милан в новом качестве и с новым тренером. Не знал прежде этого тренера, его методику и тп., но его игра с Интером мне понравилась. После бесхребетного футбола Фонсеки, игра Консейсау приобрела игровой почерк и смысловую основу.
А двойные тренировки успешно проводил Лобановский, с целью поддержать команду физически, с использованием прессинга во время игры. Милан, в игре с Интером, практически всю игру душил соперника этим элементом футбола. Никогда не любил Милан, но его игра в финале СК мне определенно понравилась.