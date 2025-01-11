Консейсау ввёл новые правила для футболистов «Милана»

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вчера, 09:36

Главный тренер «Милана» ввёл новые правила.

Как сообщает источник, команда накануне матча с «Кальяри» должна была ночевать на клубной базе, что нетипично для постковидного периода. Такое решение принял португальский специалист. Предыдущий рулевой Паулу Фонсека, если клубу предстоял вечерний поединок, просил игроков быть на «Миланелло» в день игры утром. Стефано Пиоли после пандемии коронавируса организовывал встречу с футболистами в отеле в районе Сан-Сиро утром в день матча.

Во время первой недели работы Консейсау с «россонери» футболистам пришлось тренироваться несколько раз вечером, что стало ещё одним новшеством. Перед поединком с «Ювентусом» в полуфинале Суперкубка Италии он запланировал двойную тренировку, а также сказал игрокам надевать защитные щитки на занятиях. За день до финала с «Интером» он созвал всех на видеосессию в 21:30.

Кроме того, Сержиу запланировал перед игрой с «Кальяри» заключительную дневную тренировку в закрытом режиме.