Игроки «Реала» и «Мальорки» устроили потасовку в концовке матча Суперкубка

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вчера, 08:59

В концовке полуфинального матча Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» произошла потасовка с участием футболистов обеих команд.

По информации источника, всё началось после третьего гола мадридской команды в добавленное время. Полузащитник ударил сзади защитника «Мальорки» , а затем разгорелся конфликт.

Также игроки столкнулись друг с другом после финального свистка.