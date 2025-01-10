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Игроки «Реала» и «Мальорки» устроили потасовку в концовке матча Суперкубка

вчера, 08:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

В концовке полуфинального матча Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» произошла потасовка с участием футболистов обеих команд.

По информации источника, всё началось после третьего гола мадридской команды в добавленное время. Полузащитник Джуд Беллингем ударил сзади защитника «Мальорки» Пабло Маффео, а затем разгорелся конфликт.

Также игроки столкнулись друг с другом после финального свистка.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:15
Рауль Асенсио то как шикарно вышел. Всё зачистил в подкатах, несколько отличных перехватов оформил, пасовал неплохо, ещё и этого балбеса Маффео умыл. Ну дал бы Карло шанс.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:56
С этого начался спор. Этим же и закончился. Снова оправдание игроков Реала. Неинтересно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:49
Маффео большой шутник.
до матча говорит одно, во время матча совсем другая картина.
Джуд конечно, не прав, но подзатыльник дал по праву.
пусть маффео следит за языком.
винисиус как всегда, везде как моська, на безопасном расстоянии.
Реал на классе победил Мальорку. мои поздравления.
отдельно отметим игру Асенсио:
за точность выполненных передач
за выигранных дуэлей и перехватов
+ один воздушный поцелуй ))
типично мадридская натура.
Incredulous
Incredulous ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 11:27
Ну хорошо, пусть будет так, отрицать не буду. Теперь всем недовольным, которым не нравится поведение Винисиуса, его танцы, разговоры, провокации и т.д., буду приводить в пример ваши слова.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:22
Нормальная, мужская концовочка горячего матча...))
Так... Потолкались... И пошли по пивасику накатить)
Cympak-05
Cympak-05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:21
Провокаторы всегда будут и они есть во всех командах и в том же реале , но это не даёт права нападать. И наказывают всегда нападающего , в нормальных лигах
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:18
И конечно санкций не последует
Incredulous
Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 10:48, ред.
С чего вы решили, что Зидан для меня святой? Зидан ударил Матерацци вполне осознанно, и был за это справедливо наказан согласно регламенту. Выходки Винисиуса я в большинстве случаев критикую, и мне также не нравиться его скверный характер, как и всем остальным. Ну а то, что делает Рюдигер на тренировке, это внутреннее дело команды, и они как-то сами разберутся. И с чего вы взяли, что не любят Мадрид? Посмотрите, у Реала самая большая фан-база в мире. Так что не стоит выдавать желаемое за действительное)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:36
Негры борзеют))
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:28
Это оправдание рукоприкладству? Значит, для тебя Зидан святой, который врезал Матерацци, Винисиус, который кидается на всех, Рюдигер, который просто так ударил сотрудника на тренировке и т. д. И почему не любят Мадрид, ведь там одни святые игроки?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:20
Ничего удивительного не произошло. Такое случается частенько между разными фанатами.
Incredulous
Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 09:49
Если бы вы смотрели матч, то видели бы, кто был провокатором и зачинщиком потасовок. Хотя, у вас в любом случае был бы виноват Реал...
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:45
Ну челюсть не свернули никому... и то уже хорошо.
shur
shur ответ Датак (раскрыть)
вчера в 09:21, ред.
...Я бы этого му-ака вообще убил! (Образно!!!)
Датак
Датак
вчера в 09:13
Джуд это не винисиус,его будет сложнее нокаутировать за 10 секунд)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:09
Достойно выиграть не могут, обязательно нужен скандал.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:07
Потасовка? Слишком громко сказано...
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