Игроки «Реала» и «Мальорки» устроили потасовку в концовке матча Суперкубка

В концовке полуфинального матча Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» произошла потасовка с участием футболистов обеих команд.
По информации источника, всё началось после третьего гола мадридской команды в добавленное время. Полузащитник Джуд Беллингем ударил сзади защитника «Мальорки» Пабло Маффео, а затем разгорелся конфликт.
Также игроки столкнулись друг с другом после финального свистка.
до матча говорит одно, во время матча совсем другая картина.
Джуд конечно, не прав, но подзатыльник дал по праву.
пусть маффео следит за языком.
винисиус как всегда, везде как моська, на безопасном расстоянии.
Реал на классе победил Мальорку. мои поздравления.
отдельно отметим игру Асенсио:
за точность выполненных передач
за выигранных дуэлей и перехватов
+ один воздушный поцелуй ))
типично мадридская натура.
до матча говорит одно, во время матча совсем другая картина.
Джуд конечно, не прав, но подзатыльник дал по праву.
пусть маффео следит за языком.
винисиус как всегда, везде как моська, на безопасном расстоянии.
Реал на классе победил Мальорку. мои поздравления.
отдельно отметим игру Асенсио:
за точность выполненных передач
за выигранных дуэлей и перехватов
+ один воздушный поцелуй ))
типично мадридская натура.