Винисиус хочет купить португальский клуб

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор намерен стать владельцем футбольной команды.
Как сообщается, бразилец собирается купить клуб из второй португальской лиги. Пока остаётся неизвестным, о какой именно команде идёт речь.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор намерен стать владельцем футбольной команды.
Как сообщается, бразилец собирается купить клуб из второй португальской лиги. Пока остаётся неизвестным, о какой именно команде идёт речь.
Да и вообще трава перекрашена в черный, трибуны черного цвета, весь стадион черный
Да и вообще трава перекрашена в черный, трибуны черного цвета, весь стадион черный
порядка, неуровновешанный,вспыльчивый ещё настоящим мужиком не стал, а такая ответственнось! Футболисты ей Богу как рабы, их
легко можно купить,продать,руководить ими,правя их судьбами,без
ограничений,без лицензий.....Решают всё бабки, к сожалению не Бурановские!!!
порядка, неуровновешанный,вспыльчивый ещё настоящим мужиком не стал, а такая ответственнось! Футболисты ей Богу как рабы, их
легко можно купить,продать,руководить ими,правя их судьбами,без
ограничений,без лицензий.....Решают всё бабки, к сожалению не Бурановские!!!