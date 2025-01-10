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Винисиус хочет купить португальский клуб

вчера, 23:46

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор намерен стать владельцем футбольной команды.

Как сообщается, бразилец собирается купить клуб из второй португальской лиги. Пока остаётся неизвестным, о какой именно команде идёт речь.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shur (раскрыть)
сегодня в 07:02
Негритёнок решил стать рабовладельцем. Вполне возможно, начнёт угнетать белокожих снежков. Оторвётся за себя по полной...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:15
Интересно, а о какой сумме идет речь?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:29
Зачем ему это? Лучше над своим поведением поработал бы...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:20
Ахаха, иначе и быть не может)
Да и вообще трава перекрашена в черный, трибуны черного цвета, весь стадион черный
shur
shur
вчера в 23:56, ред.
...как деньги людей портят! Ну у самого проблемы психологического
порядка, неуровновешанный,вспыльчивый ещё настоящим мужиком не стал, а такая ответственнось! Футболисты ей Богу как рабы, их
легко можно купить,продать,руководить ими,правя их судьбами,без
ограничений,без лицензий.....Решают всё бабки, к сожалению не Бурановские!!!
YNWA
YNWA ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:51
И самое главное болельщики!
протон
протон
вчера в 23:50
Боюсь он не знает слова "диверсификация"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:47
Там все игроки будут негры, тренер негр, массажисты негры, болбои негры....
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