Президент «Барсы» бурно отреагировал на решение CSD по Ольмо и Виктору

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вчера, 22:26

Президент «Барселоны» с большой радостью отреагировал на решение Высшего совета по спорту (CSD) временно разрешить зарегистрировать полузащитника и нападающего .

Камеры телеканала Esport 3 засняли улыбающегося функционера, который в порыве эмоций обнимает советника Энрика Масипа и делает жесты руками. Также он, находясь внутри стадиона в Саудовской Аравии, где проходит Суперкубок Испании, шёл, издавал сильные крики.