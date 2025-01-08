Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Суперкубок 2025

Президент «Барсы» бурно отреагировал на решение CSD по Ольмо и Виктору

вчера, 22:26
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта с большой радостью отреагировал на решение Высшего совета по спорту (CSD) временно разрешить зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Камеры телеканала Esport 3 засняли улыбающегося функционера, который в порыве эмоций обнимает советника Энрика Масипа и делает жесты руками. Также он, находясь внутри стадиона в Саудовской Аравии, где проходит Суперкубок Испании, шёл, издавал сильные крики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В EFL отреагировали на слова Артеты о разных мячах в Кубке Лиги и АПЛ
Вчера, 21:34
Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Испании
Вчера, 00:59
СлухиРоберто Карлос временно поселился в спорткомплексе «Реала»
07 января
Владелец клуба нон-лиги проплыл на байдарке по затопленному полю
07 января Фото
Главный тренер «Милана» разбил телевизор в перерыве матча
07 января
Черчесов встретился с новым президентом Казахстанской федерации футбола
07 января
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:28
...а кому щас легко...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:39
Вот Лезгинку пару кругов слабо Лапорта)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:02
Ну пусть порадуется пока)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:52

Советник Энрик Масип. )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:28
Издавал сильные крики?) страшно звучит даже))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 