«Барселона» зарегистрировала Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона

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вчера, 22:36

Официальный сайт Ла Лиги сообщает, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника и нападающего на вторую половину сезона.

Также эту информацию подтверждает официальный сайт «сине-гранатовых». Теперь футболисты смогут сыграть в финале Суперкубка Испании, который состоится 12 января.