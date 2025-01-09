Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» зарегистрировала Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона

вчера, 22:36

Официальный сайт Ла Лиги сообщает, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую половину сезона.

Также эту информацию подтверждает официальный сайт «сине-гранатовых». Теперь футболисты смогут сыграть в финале Суперкубка Испании, который состоится 12 января.

«Барселона» зарегистрировала Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Англии игрок за три дня забил два победных гола одному сопернику
08 января
Президент «Барсы» бурно отреагировал на решение CSD по Ольмо и Виктору
08 января
В EFL отреагировали на слова Артеты о разных мячах в Кубке Лиги и АПЛ
08 января
Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Испании
08 января
СлухиРоберто Карлос временно поселился в спорткомплексе «Реала»
07 января
Владелец клуба нон-лиги проплыл на байдарке по затопленному полю
07 января Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:01

...на здоровья!!!
cv7xx7pka23m
cv7xx7pka23m ответ Датак (раскрыть)
сегодня в 07:55
Что бы решить финансовые проблемы, надо занести кругленькую сумму?
Это, что то новенькое.
Вы наверное экономист по образованию...
Датак
Датак ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 07:40
Факты в студию.
Все финансовые проблемы уж сильно быстро испарились. По любому занесли куда надо кругленькую сумму.
ym5gv9baad28
ym5gv9baad28
сегодня в 04:49, ред.
Там вдали, за рекой
Зажигались огни,
В небе ярком заря догорала.
Сотня мадридских бойцов
Из вражеский войск
В поле с тоски горевала...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:10, ред.
Фуух...!!!
Хоть я и не болельщик Барселоны, но за это..., за это реально нужно 100 грамм опрокинуть!

P.S. Теперь Дани/Пао должны не меньше дубля в каждой игре класть. Не меньше!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Incredulous (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:37
Факты подкупа через негейру.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 23:46
Да не, я о том, что уж ооочень много новостей повсюду было с начала декабря про эту ситуацию Барселоны!)
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:19
Мыльной не назовёшь. За неделю решили вопрос.
Бюррократия хотела затормозить Барселону.
Об этом мечтает Реал в Эль-Класико. Но получает целую авоську!))
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:15
Факты в студию!
Даже в этой новости у сливок негейра.
Барселона зарегистрировала своих воспитанников на законных основаниях.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:08
А сколько копий было сломано по этому поводу
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02
А сколько слухов-то было.....
В итоге все закончилось как предполагалось
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:00
Наконец то мыльная опера закончилась…
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:51
Ну у Барселоны хороший опыт в "решении" подобных вопросов. Негрейра не даст соврать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:39
"Капля - камень точит" ..)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 