«Барселона» зарегистрировала Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона

Официальный сайт Ла Лиги сообщает, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую половину сезона.
Также эту информацию подтверждает официальный сайт «сине-гранатовых». Теперь футболисты смогут сыграть в финале Суперкубка Испании, который состоится 12 января.
...на здоровья!!!
...на здоровья!!!
Это, что то новенькое.
Вы наверное экономист по образованию...
Это, что то новенькое.
Вы наверное экономист по образованию...
Все финансовые проблемы уж сильно быстро испарились. По любому занесли куда надо кругленькую сумму.
Все финансовые проблемы уж сильно быстро испарились. По любому занесли куда надо кругленькую сумму.
Зажигались огни,
В небе ярком заря догорала.
Сотня мадридских бойцов
Из вражеский войск
В поле с тоски горевала...
Зажигались огни,
В небе ярком заря догорала.
Сотня мадридских бойцов
Из вражеский войск
В поле с тоски горевала...
Хоть я и не болельщик Барселоны, но за это..., за это реально нужно 100 грамм опрокинуть!
P.S. Теперь Дани/Пао должны не меньше дубля в каждой игре класть. Не меньше!
Хоть я и не болельщик Барселоны, но за это..., за это реально нужно 100 грамм опрокинуть!
P.S. Теперь Дани/Пао должны не меньше дубля в каждой игре класть. Не меньше!
Бюррократия хотела затормозить Барселону.
Об этом мечтает Реал в Эль-Класико. Но получает целую авоську!))
Бюррократия хотела затормозить Барселону.
Об этом мечтает Реал в Эль-Класико. Но получает целую авоську!))
Даже в этой новости у сливок негейра.
Барселона зарегистрировала своих воспитанников на законных основаниях.
Даже в этой новости у сливок негейра.
Барселона зарегистрировала своих воспитанников на законных основаниях.
В итоге все закончилось как предполагалось
В итоге все закончилось как предполагалось