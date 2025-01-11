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Президент Федерации футбола Колумбии: «Мы бы хотели сыграть с Россией»

вчера, 12:00

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун высказался на тему проведения товарищеского матча между сборными России и Колумбии.

Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен. Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год.

Напомним, Колумбия занимает 12-е место в рейтинге ФИФА, а Россия 34-е.

Ранее в Белоруссии сообщили, что договорились о проведении матча с российской сборной.

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lotsman
lotsman
вчера в 12:54
Хотели БЫ, но им не предложили. И не предложат. Играть с Колумбией Карпин не согласится. Ему с Брунеем или с Мозамбиком сподручней будет. Как он с Белоруссией согласился играть, удивительно. А с Колумбией........... если только колумбийскую молодёжку попробовать, да и то рискованно. Можно опозориться.)
sihafazatron
sihafazatron ответ tjy5ggwdczgr (раскрыть)
вчера в 12:16
Примерно 0:7 был бы))) не в нашу пользу
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:10
Может хотели а может и нет))) Кто это может проверить!
tjy5ggwdczgr
tjy5ggwdczgr
вчера в 12:08
С Колумбией было бы интересно посмотреть и проверить чего стоим
Гость
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