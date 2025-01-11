Президент Федерации футбола Колумбии: «Мы бы хотели сыграть с Россией»

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун высказался на тему проведения товарищеского матча между сборными России и Колумбии.

Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен. Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год.