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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

сегодня, 16:00

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Испании:

«Понтеведра» – «Хетафе»

«Оренсе» – «Валенсия»

«Альмерия» – «Леганес»

«Эльче» – «Атлетико»

«Реал» – «Сельта»

«Барселона» – «Бетис»

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»

«Атлетик» – «Осасуна»

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 14 по 16 января.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:48
....за круглым мячом,тьфу ты, столом. " ...Мост, с вами то мы справимся,сказал Анчелотти ,а вот сможет ли Мануэль остановить Ханс Дитера, в непростое для команды время...?!"
Вещий
Вещий
сегодня в 16:29
Атлетико Мадрид, Валенсия, Реал Мадрид, Атлетик, Барселона, Хетафе, Альмерия, Реал Сосьедад в 1/4 финала... Рискну сделать вот такой прогноз
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:21
Барселона пусть радуется, что не попали на Сельту)) А если серьёзно, то и Бетис тоже может дать бой в отдельно взятом матче, как и Сельта. Тем более, у Барселоны сейчас много проблем. Но больше всех удивляет наличие здесь Понтеведры. Многие наверное не знают, что они уже в нынешнем розыгрыше Кубка Испании выбили сначала Вильярреал, а потом и Реал Мальорку. Эти две команды точно не последние команды Ла Лиги, минимум середняки. А что касается мадридского Реала, то такое ощущение, что они как-то несерьёзно относятся к Кубку Испании, в отличие от других турниров. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:19
Тут как сказать...
Бетис - ещё те "массажисты". Им что по мячику, что по конечностям лупить - всё едино. В этом отношении Барселоне, в отличии от РМ, явно не повезло.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:18
Соперники, как соперники - боеспособные...
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:12
Бетис может попить кровушки у Барсы .
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:10
Да и два Атлетика должны проходить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:06
Вполне проходимые соперники для грандов.
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