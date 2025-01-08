«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Стали известны пары 1/8 финала Кубка Испании:
«Понтеведра» – «Хетафе»
«Оренсе» – «Валенсия»
«Альмерия» – «Леганес»
«Эльче» – «Атлетико»
«Реал» – «Сельта»
«Барселона» – «Бетис»
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»
«Атлетик» – «Осасуна»
Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 14 по 16 января.
Бетис - ещё те "массажисты". Им что по мячику, что по конечностям лупить - всё едино. В этом отношении Барселоне, в отличии от РМ, явно не повезло.
Бетис - ещё те "массажисты". Им что по мячику, что по конечностям лупить - всё едино. В этом отношении Барселоне, в отличии от РМ, явно не повезло.