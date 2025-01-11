Финалист Кубка России в составе «Алании» завершил карьеру

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вчера, 13:39

Экс-защитник «Алании», «Балтики» и ряда других команд сообщил источнику о завершении игровой карьеры.

Последним клубом в карьере 34‑летнего футболиста был «Сокол» из Саратова.

Я завершил профессиональную карьеру, буду думать, чем заняться в будущем.

Дудиев является воспитанником академии имени Коноплёва. Первым его клубом был «Крылья Советов‑СОК», позже он выступал за различные команды низших дивизионов, а также за «Аланию», «Мордовию», «Анжи», «Томь», «Тосно», «Балтику», где был капитаном, «Ротор» и «Сокол». Дважды становился серебряным призёром Первой лиги, был финалистом Кубка России.