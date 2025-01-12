«Милан» не смог переиграть «Кальяри» в матче Серии А

«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» в матче 20-го тура Серии А (1:1).
На 51-й минуте нападающий «Милана» Альваро Мората открыл счёт. Ответный мяч «Кальяри» спустя четыре минуты забил полузащитник Надир Зортеа.
«Милан» идёт на 8-м месте (28 очков), «Кальяри» занимает 18-е место (18 пунктов).
Спасибо Меньяну за потерянные три очка. Только его гол. Хоть контратака Кальяри и была хороша.
У Консейсау очень много работы. Нужен баланс. Команда забывает про оборону.
Абрахама, наверное, можно уже отправить назад в Рому. Просто угробил два 100% момента. Не выразителен был Рейндерс. Мусса вообще про оборону забывал. Леау достал со своими убогими навесами.
Обидно потеряли три очка.
Спасибо Меньяну за потерянные три очка. Только его гол. Хоть контратака Кальяри и была хороша.
У Консейсау очень много работы. Нужен баланс. Команда забывает про оборону.
Абрахама, наверное, можно уже отправить назад в Рому. Просто угробил два 100% момента. Не выразителен был Рейндерс. Мусса вообще про оборону забывал. Леау достал со своими убогими навесами.
Обидно потеряли три очка.
Люблю португальский чемп, он пусть и не сильнейший в Европе, но он мне
не чужой, я жил некоторое в Португалии и частенько заруливал на тамошние стадики.
Футбол Консейсау всегда был напорист, атлетичен, функционален.
Неоднократно наблюдал, как его Порту, ведя в счёте и 3:0, и даже 5:0, ничуть
не останавливаясь, продолжает нагнетать.
На дворе 85-95 минуты, а Порту, даже при таком счёте, и не пытался останавливаться и прессинговал соперника у его лицевой, не давая ему ни вздохнуть, ни головы поднять.
Это очень круто, но примет ли такое Италия? (на дистанции).
Италия, которая никогда не прочь лишний раз подсушить игру, склонная
к размеренности, тактическим паузам, иногда длинным.
Забили- откатимся, поиграем на контрах, или вовсе дома посидим.
Футбол Консейсау скорее для АПЛ, кмк.
В общем, интересная интрига в сериале набежала)
Люблю португальский чемп, он пусть и не сильнейший в Европе, но он мне
не чужой, я жил некоторое в Португалии и частенько заруливал на тамошние стадики.
Футбол Консейсау всегда был напорист, атлетичен, функционален.
Неоднократно наблюдал, как его Порту, ведя в счёте и 3:0, и даже 5:0, ничуть
не останавливаясь, продолжает нагнетать.
На дворе 85-95 минуты, а Порту, даже при таком счёте, и не пытался останавливаться и прессинговал соперника у его лицевой, не давая ему ни вздохнуть, ни головы поднять.
Это очень круто, но примет ли такое Италия? (на дистанции).
Италия, которая никогда не прочь лишний раз подсушить игру, склонная
к размеренности, тактическим паузам, иногда длинным.
Забили- откатимся, поиграем на контрах, или вовсе дома посидим.
Футбол Консейсау скорее для АПЛ, кмк.
В общем, интересная интрига в сериале набежала)