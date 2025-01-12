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«Милан» не смог переиграть «Кальяри» в матче Серии А

сегодня, 00:51
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» в матче 20-го тура Серии А (1:1).

На 51-й минуте нападающий «Милана» Альваро Мората открыл счёт. Ответный мяч «Кальяри» спустя четыре минуты забил полузащитник Надир Зортеа.

«Милан» идёт на 8-м месте (28 очков), «Кальяри» занимает 18-е место (18 пунктов).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:04
Очень жаль! Отличный был шанс набрать очки...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:26
Видимо усиленные тренировки Консейсау не помогли
xq73rapjec69
xq73rapjec69
сегодня в 08:22
Похоже в Лигу Чемпионов Милану не попасть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Бывает, что не удаётся оценить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:52
Однако Кальяри хорош в борьбе за выживания. Удачи команде
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:37
Это позор. Потеряли нужную победу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 02:20
"Нет, вы уж там в дуэте разбирайтесь..."

Ээээ, нет мил. человек. Как говорил великий В.И. Ленин: "Жить в обществе и быть свободным от этого общества нельзя." Поэтому коль уж ты вступил в тутошние бодания, то будь любезен поддерживать наш культурный шабаш!))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:18
Мне она тоже симпатична, но только в атаке, и в ней- нет основания, фундамента, а главное- нет прочной тренерской идеи...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:13
Эт почему ?
Я принципиально смотрю на игру: пусть победит сильнейший. Просто игра Барселоны, на данном отрезке, очень мне симпатична.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:09
Ну, значит мы сегодня по разные стороны баррикад. Временно конечно...)))
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:08
Ты уж разберись кто у тебя кони, а кто конюх. Если конюх Фонсека то его действительно кастрировать надо. Но ты ведь кони использовал применительно к тренеру.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:08
Да , Вить, за Барсу.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:08
Ты сегодня за Барсу? Я за Реал!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 02:06
Если кони никакущие, меняют (кастр*руют) конюха.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:04
Мутный он какой-то. Не могу его никак раскусить, кого-то, он мне напоминает... Общение с ним, пока прекратил, надо присмотреться. Так что, ты пока с ним сам повоюй, а я в резерве останусь.))) Но Макс, будь осторожен с ним, ему- сам Сенатов лайки ставит!!!)))
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:00
Нет, вы уж там в дуэте разбирайтесь. Но про Милан я здесь буду отвечать, тем кто чего-то там не понимает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:58
К нам с тобой, чувствуется, третий Активно присоединяется !)) Гремучая смесь на Соккере будет, не находишь ?)))

Ава у него Веа..., в честь либерийской легенды Милана и ПСЖ, видать.
Vea
Vea
сегодня в 01:57, ред.
Вот и значимость лайков всплыла, а вернее, что они ничего не значат на этом сайте.
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:56, ред.
Меняют, если кони никакущие.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:54
Я думаю, что смена тренера назрела и давно. Но как ты говоришь, смена тренера посреди сезона- полная ж...а, наверно ты прав, и примеры яркие привел. Но с другой стороны, смотреть на Милан Фонсеки было тяжелым зрелищем. Для меня вообще загадка, как он оказался в Милане?! Человека, который без наркоза резал Шахтер, вдруг приглашают в такой клуб!!! НОНСЕНС!!! Но опять же, Макс, на мой взгляд, Милан постепенно преображается, а вот какие будут результаты в итоге- посмотрим на финише... Сегодняшняя потеря очков- конечно вздор, но по ходу строительства новой команды, такие вещи случаются...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 01:53
))) Коней на переправе не меняют, любезный! Мне не веришь, спроси у родителей.
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:53
Также могу напомнить про увольнение Джампаоло и приход Пиоли в Милане. Это тоже сработало.
Vea
Vea ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:46
Нет надо было смотреть дальше на Милан Фонсеки. На отсутствие баланса в игре, как вся команда бежит в атаку и не помнит про оборону. Смотреть на плохую физическую форму многих игроков, на разрушение микроклимата в команде. Конечно, зачем менять тренера, как такая глупость могла прийти в голову.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:42, ред.
Вить... Ты ж меня знаешь, - я всегда говорил, говорю и буду говорить, что смена тренера посреди сезона - полная ж*па.
Сколько смотрю клубный футбол, - на памяти только 2 случая, когда такое стрельнуло: это Хайнкес в 2013-м и Тухель в 2021-м.
Чё захотел добиться Милан, меняя хрен на хрен (одного португала на другого), я так и не понял. С Фонсекой команда оч. неплохо выступала в ЛЧ: проиграла Ливерпулю и Байеру ( на тот момент - осенью одним из самых сильных клубов в Европе) и выиграла 4-ре игры, включая победу над РМ. В Чемпе на 7-м месте были ? Ну так это в СериАле вабче не гандикап.

Короч..., не знаю..., по мне так фигнёй админы "россонери" страдают, а швед ими дирижирует нунчаками.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Привет, Дорогой, привет!!!
Не знаю, кто будет, да и честно сказать без разницы.))) Я посмотрел только концовочку, минут 15, поэтому точного впечатления конечно не имею. Но однозначно- это потеря очков на ровном месте. Но и по большому счету, рано наверно подводить итоги, ведь команда перестраивается после Фонсеки, всё очевидно меняется... По тем минутам, сегодня, и по игре с Интером, могу сказать, что Милан стал играть агрессивней, интересней, быстрей, у команды появилось лицо, ну а что получится, посмотрим. Но сегодня, конечно- недобор очков конкретный и неожидаемый...
баск
баск
сегодня в 01:13
За Миланом сейчас любопытно понаблюдать, при новом тренере..
Люблю португальский чемп, он пусть и не сильнейший в Европе, но он мне
не чужой, я жил некоторое в Португалии и частенько заруливал на тамошние стадики.

Футбол Консейсау всегда был напорист, атлетичен, функционален.
Неоднократно наблюдал, как его Порту, ведя в счёте и 3:0, и даже 5:0, ничуть
не останавливаясь, продолжает нагнетать.

На дворе 85-95 минуты, а Порту, даже при таком счёте, и не пытался останавливаться и прессинговал соперника у его лицевой, не давая ему ни вздохнуть, ни головы поднять.

Это очень круто, но примет ли такое Италия? (на дистанции).
Италия, которая никогда не прочь лишний раз подсушить игру, склонная
к размеренности, тактическим паузам, иногда длинным.
Забили- откатимся, поиграем на контрах, или вовсе дома посидим.

Футбол Консейсау скорее для АПЛ, кмк.
В общем, интересная интрига в сериале набежала)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:06
Витя, здравия, дружище!

Вот даже интересно, кто у Милана отдуваться за этот конфуз будет...
Vea
Vea
сегодня в 01:04
Бл..., ещё и Мамардашвили такую же бабочку пустил.
Vea
Vea
сегодня в 01:03, ред.
Ужас.
Спасибо Меньяну за потерянные три очка. Только его гол. Хоть контратака Кальяри и была хороша.
У Консейсау очень много работы. Нужен баланс. Команда забывает про оборону.
Абрахама, наверное, можно уже отправить назад в Рому. Просто угробил два 100% момента. Не выразителен был Рейндерс. Мусса вообще про оборону забывал. Леау достал со своими убогими навесами.
Обидно потеряли три очка.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:01
Багров назвал шварца гением.
Гость
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