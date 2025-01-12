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Консейсау об игре с «Кальяри»: «Я ожидал гораздо большего во всех аспектах»

вчера, 08:32
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау поделился мнением о ничьей в матче с «Кальяри» в Серии А (1:1).

Я ожидал гораздо большего во всех аспектах. По правде сказать, учитывая качество состава, первый тайм оказался, пожалуй, худшим за все 13 лет моей тренерской карьеры.

Нам не хватало подвижности, темп был слишком медленным. «Кальяри» успевал отойти на последнюю треть поля, игра от обороны была их планом. Мы готовились к этому и должны были находить свободные зоны, но не поняли, как это совершить.

Второй тайм был получше, мы нанесли 25 ударов по воротам. «Кальяри» стал тянуть время, и я так понимаю, что в Италии это норма – нет проблем, но тогда арбитр обязан добавлять больше пяти минут. Это не оправдание, равно как и усталость после Суперкубка – мы должны были сыграть лучше, но все равно эти факторы нельзя не учитывать.

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Все комментарии
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вчера в 08:54
Милан нестабилен, отличные матчи чередуются с провалами
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:51
Слишком бурно победу над Интером отметили?)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:50
По любому надо было побеждать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:35
Слабовато сыграл Милан -это точчно.
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