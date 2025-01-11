Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Тиаго Мотта: «У „Ювентуса“ действительно слишком много ничьих»

вчера, 23:47
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта описал недостатки в игре «Ювентуса» с «Торино» (1:1).

Мы хорошо играли в начале матча, но отошли назад после гола, позволив «Торино» создавать угрозу при помощи длинных забросов. Нам следовало сыграть более агрессивно, когда соперник разворачивал голевую атаку. Мы лучше начали второй тайм, доминировали и создавали моменты, но у нас были проблемы с реализацией, в итоге – ничья. У нас действительно слишком много ничьих, особенно учитывая то, что мы вели в счете в некоторых матчах. В то же время у «Ювентуса» всего два поражения в 27 играх, хотя у нас очень молодой состав и хватает травм. Но это не оправдание.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн: «Уверен, что вторая часть карьеры будет богата на крупные трофеи»
Вчера, 17:35
Абаскаль хотел бы вернуться в Россию
Вчера, 16:23
Глава саудовской лиги заявил, что они не собираются конкурировать с топ-5
Вчера, 15:56
Ширер назвал единственный клуб, который может купить Александера Исака
10 января
Роналду: «Мой сын просит меня, чтобы мы сыграли вместе в одной команде»
10 января
Поттер рассказал, почему принял предложение «Вест Хэма»
09 января
Сортировать
Все комментарии
44a48ruubm7s
44a48ruubm7s
сегодня в 06:52
Времена непобедимого Ювентуса прошли, теперь попасть в зону УЕФА будет за счастье
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24
Срочно нужен Зидан для Юве !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:59
Христофор Колумб, ты ли это?))
Vea
Vea
вчера в 23:52
С одной стороны ему должны дать время на строительство команды, а с другой, сомневаюсь, что простят не попадание в ЛЧ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:50
Насчёт ничьих Тиаго прям "Америку открыл"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 