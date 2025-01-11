Тиаго Мотта: «У „Ювентуса“ действительно слишком много ничьих»

Главный тренер «Ювентуса» описал недостатки в игре «Ювентуса» с «Торино» (1:1).

Мы хорошо играли в начале матча, но отошли назад после гола, позволив «Торино» создавать угрозу при помощи длинных забросов. Нам следовало сыграть более агрессивно, когда соперник разворачивал голевую атаку. Мы лучше начали второй тайм, доминировали и создавали моменты, но у нас были проблемы с реализацией, в итоге – ничья. У нас действительно слишком много ничьих, особенно учитывая то, что мы вели в счете в некоторых матчах. В то же время у «Ювентуса» всего два поражения в 27 играх, хотя у нас очень молодой состав и хватает травм. Но это не оправдание.