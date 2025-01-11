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Кейн: «Уверен, что вторая часть карьеры будет богата на крупные трофеи»

вчера, 17:35

Нападающий «Баварии» Харри Кейн уверен, что успеет завоевать командные трофеи в течение карьеры. На данный момент форвард сборной Англии еще не выиграл ни одного командного титула.

Это правда, что я получал индивидуальные награды как лучший бомбардир или лучший игрок. Я начинаю каждый сезон с цели выиграть трофей, и меня не устраивает, что я отличаюсь только на индивидуальном уровне. Мне всего 31 год. Я думаю, что лучшая версия Харри Кейна еще впереди. Я уверен в этом, и уверен, что вторая часть моей карьеры, которая начинается сейчас, будет богата на крупные трофеи. И когда я повешу бутсы на гвоздь, отсутствие титулов больше не будет темой для обсуждения.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:35
Если помните, я неоднократно писал, что Тухель сделал Баварию максимально зависимой от Кейна и это правда, и одной из претензий Тухелю, при его увольнении- была именно эта ошибка. Так вот, сейчас, новый тренер мюнхенцев делает всё, чтобы избавить команду от этой зависимости. Он перестраивает команду на новые рельсы. Сейчас, Бавария уже не играет в такой зависимый от Кейна футбол. И больше того, сейчас, Кейн больше напоминает Левандовского в Барселоне. Но Компани, судя по последней игре Кейна, старается больше задействовать его в центре поля, или под нападающими, но не в качестве полноценного столба. Возможно- это был только эксперемент. Ну, посмотрим сегодня...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:15
Бавария уже вылетела из Кубка))
это значит, Кейн уже мимо 54 возможных трофей.
думаю, при такой Баварии Лига чемпионов им не по зубам.
остается Бундеслига.
п.с.
вот будь Харри в 2023 в Баварии, тогда дортмундская Боруссия взяла бы салатницу)))) а Марко Ройс чемпион.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:22
Поверим в большие трофеи и мы... Кейн хороший игрок и бомбардир, он продолжает прогрессировать. Правда лидерские качества у него слабые что в сборной Англии, что в клубе. Мне кажется, Бавария ошибается делая ставку на иностранцев. Негры точно лишние, слишком любят они деньги.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:17
Ули Хёнесс, Тостао, Брайан Клаф, ван Бастен... Они закончили играть в меньшем возрасте с трофеями и славой.
Кейн, конечно, удивительный случай в мировом футболе. Годами считаться одним из лучших нападающих планеты и не иметь ни одного трофея. Если Бавария и в этом году пролетит мимо них, впору подумать и правда о проклятии.
hxqkx7efvu9k
hxqkx7efvu9k
вчера в 18:16
Сильно бы губу не раскатывал
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:15
Если конечно Харри сумел избавиться он "проклятия"...:)))
Vea
Vea
вчера в 18:10
Кейну пи...ц как не повезло прийти в Баварию в которой в обороне играет второсортный кореец, мыльный пузырь из Наполи. Рядом вечный косячник Умтити. Стареющий ошибающийся Нойер, такой же старый и уже не такой эффективный Мюллер. На фланге тупой Сане, которого и как 10 пробовали. Гнабри сдал. Да ещё и тренеров убогих назначают. Один тухлый чего стоит.
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:57
Была....до прихода товарища этого))
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:55
Бавария тоже своего рода ПСЖ, но в Германии 😁
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:54, ред.
Харри , срочно найди какую ни будь деревяшку и подольше стучи по ней...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:38
В ПСЖ собрался?))
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