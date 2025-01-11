Кейн: «Уверен, что вторая часть карьеры будет богата на крупные трофеи»

Нападающий «Баварии» уверен, что успеет завоевать командные трофеи в течение карьеры. На данный момент форвард сборной Англии еще не выиграл ни одного командного титула.

Это правда, что я получал индивидуальные награды как лучший бомбардир или лучший игрок. Я начинаю каждый сезон с цели выиграть трофей, и меня не устраивает, что я отличаюсь только на индивидуальном уровне. Мне всего 31 год. Я думаю, что лучшая версия Харри Кейна еще впереди. Я уверен в этом, и уверен, что вторая часть моей карьеры, которая начинается сейчас, будет богата на крупные трофеи. И когда я повешу бутсы на гвоздь, отсутствие титулов больше не будет темой для обсуждения.