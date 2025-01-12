Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией Ольмо и Виктора

Президент каталонской «Барселоны» прокомментировал ситуацию с временной регистрацией полузащитника и нападающего .

Этот Суперкубок Испании сопровождают споры, которые связаны с регистрацией некоторых футболистов. К счастью, их удалось разрешить и игроки доступны нашему тренеру. Мы могли бы избежать этой ситуации, если бы правила были применены корректно. Но факт в том, что всё улажено и решено, они смогут сыграть в финале.