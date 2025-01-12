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Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией Ольмо и Виктора

сегодня, 00:28

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Этот Суперкубок Испании сопровождают споры, которые связаны с регистрацией некоторых футболистов. К счастью, их удалось разрешить и игроки доступны нашему тренеру. Мы могли бы избежать этой ситуации, если бы правила были применены корректно. Но факт в том, что всё улажено и решено, они смогут сыграть в финале.

Ранее высший совет испанского спорта разрешил сине-гранатовым зарегистрировать Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на запрет со стороны Ла Лиги и Королевской федерации футбола Испании.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:24
Не пойму, в чем суть проблемы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:59
Создали проблему на ровном месте. Из за чего?...
Гость
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