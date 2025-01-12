Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией Ольмо и Виктора

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.
Этот Суперкубок Испании сопровождают споры, которые связаны с регистрацией некоторых футболистов. К счастью, их удалось разрешить и игроки доступны нашему тренеру. Мы могли бы избежать этой ситуации, если бы правила были применены корректно. Но факт в том, что всё улажено и решено, они смогут сыграть в финале.
Ранее высший совет испанского спорта разрешил сине-гранатовым зарегистрировать Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на запрет со стороны Ла Лиги и Королевской федерации футбола Испании.