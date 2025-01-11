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Глава саудовской лиги заявил, что они не собираются конкурировать с топ-5

вчера, 15:56

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель в интервью источнику ответил на вопрос о конкуренции с европейской пятёркой ведущих лиг.

Я хочу остановиться на слове «конкурировать». Потому что мы здесь не для того, чтобы конкурировать, а для того, чтобы сотрудничать с футбольной экосистемой. Мы здесь, чтобы дополнять друг друга. Но сейчас, прежде всего, мы нацелены на наш внутренний рынок. Мы считаем, что из-за страсти к футболу в Саудовской Аравии наши болельщики заслуживают лучшей лиги из возможных. Хотя, очевидно, мы не работаем изолированно, и всё это оказывает влияние на футбольный мир. Мы хотим внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим.

Я хочу остановиться на слове «конкурировать». Потому что мы здесь не для того, чтобы конкурировать, а для того, чтобы сотрудничать с футбольной экосистемой. Мы здесь, чтобы дополнять. Но сейчас мы, прежде всего, сосредоточены на нашем внутреннем рынке. Мы считаем, что благодаря страсти к футболу в Саудовской Аравии наши болельщики заслуживают самой лучшей из возможных лиг. Хотя, очевидно, мы не работаем изолированно, и все это оказывает влияние на футбольный мир. Мы хотим внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим.

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Перевод с as.com
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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
Заявил одно - подумал другое...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:59
Почему глава Саудовской лиги так сказал? Просто европейский футбол пока не мешает развиваться клубному футболу СА. Наоборот, Саудовская Аравия пытается рулить Европой. Пример того перенос игр Суперкубков ряда стран и изменение формата этих соревнований.
shlomo
shlomo
вчера в 15:58
Хорошо сказал, чертяка ... можно некоторым и поучиться.
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