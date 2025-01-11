Глава саудовской лиги заявил, что они не собираются конкурировать с топ-5

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель в интервью источнику ответил на вопрос о конкуренции с европейской пятёркой ведущих лиг.

Я хочу остановиться на слове «конкурировать». Потому что мы здесь не для того, чтобы конкурировать, а для того, чтобы сотрудничать с футбольной экосистемой. Мы здесь, чтобы дополнять друг друга. Но сейчас, прежде всего, мы нацелены на наш внутренний рынок. Мы считаем, что из-за страсти к футболу в Саудовской Аравии наши болельщики заслуживают лучшей лиги из возможных. Хотя, очевидно, мы не работаем изолированно, и всё это оказывает влияние на футбольный мир. Мы хотим внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим.

Я хочу остановиться на слове «конкурировать». Потому что мы здесь не для того, чтобы конкурировать, а для того, чтобы сотрудничать с футбольной экосистемой. Мы здесь, чтобы дополнять. Но сейчас мы, прежде всего, сосредоточены на нашем внутреннем рынке. Мы считаем, что благодаря страсти к футболу в Саудовской Аравии наши болельщики заслуживают самой лучшей из возможных лиг. Хотя, очевидно, мы не работаем изолированно, и все это оказывает влияние на футбольный мир. Мы хотим внести свой вклад в улучшение футбола. Вот как мы это видим.