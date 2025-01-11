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Абаскаль хотел бы вернуться в Россию

вчера, 16:23

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал источнику о желании вернуться в Россию.

Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится.

В России испанский специалист женился на своей избраннице-соотечественнице, в Москве у него родился первенец, которого назвали русским именем Николай.

Последним местом работы Абаскаля была «Гранада» из Сегунды, из которой его уволили 21 сентября 2024 года.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:19
К вопросу о "лучших тренерах европейских".
Я, например, из действующих никого в РПЛ даже гипотетически близко не вижу.
Другой менталитет, другие запросы: "Вы мне купите на сто-двести-триста лимонов гейро игроков и с ними я ПОПЫТАЮСЬ выиграть"
"Что??? Не получилось у меня??? Это всё происки врагов, завистников и отдельных игроков! Не нравится, как тренирую??? Ладно. Уйду в отставку. Но отступные мне полностью на бочку!!!"
Из тех, кто ещё не так давно тренировал из "звёздных" гейропейских, то, думаю, это друг Романцева Отто Рехагель.
Vea
Vea ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:30
Как нет? Золотой дубль! И сейчас зенитушка на первом месте пока. Если и опять золото возьмут, то смысла Семака убирать просто нет. Значит РПЛ настолько убог, что с манекеном у руля и с немотивированной половиной состава можно всё равно становиться чемпионами.
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 18:23
Это верно- пока есть результат. Но дело в том, что результата может и не быть, если вспомнить прошлый безобразный сезон Зенита.
Vea
Vea ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:15
Хотели бы избавились. Все зависит от этого сезона, сорвёт юбилей, уберут. Чтобы убрать, нужны варианты тренеров, которых нет. Зарубежные спецы это большие деньги, плюс перетряхивание состава, покупка новых игроков под их запросы. А какой смысл без еврокубков??? Брать чемпионат в первом круге??? Бред. Манекен всех устраивает пока есть результат.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:05
Зачем же Рыжий хочет к нам подумал Саня
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 17:52
В Зенитушке от своего гения не знают как избавиться, так им еще и чужой нужен? Вот если бы их соединить- вот это было здорово!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:50
Это точно, ничего не пожалеет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:40
Мостовой сам купит розы ради такого инфоповода)...
Vea
Vea
вчера в 17:39, ред.
Ну, в зенитушку можно.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:39
Я не доползу, далеко...
Но готов выслать цветы по почте...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:38
Будет встречать Абаскаля в аэропорту с цветами...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:37
)))))))))))))))))))))))))))))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:31
Ну таки да!Просто я очень люблю высказывания ФМ)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:28
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Да разве только его?! У любого русского Классика, всегда, имеются лирические и патриотические нотки!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:20
Интересно это он серьёзно говорит и верит в это?
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:15
Приветствую Вас! Как же тут не вспомнить Великого Федора Михайловича Достоевского!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:02, ред.
Кот живущий на базе в Тарасовке ...)))
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 17:01
Станкович нервно заёрзал
Capral
Capral
вчера в 16:59
Сенатов.

По поводу российских неучей, согласен, но разве только они неучи? А заморские- кто? Не хочу называть поимённо: один матерится, как извозчик, второй два года Спартак убивал, третий, сейчас ЦСКА мучает, ну а четвертый- всё пр.....л у ростовщиков и смылся, после чего отправил столичную Герту в помойную яму, в первом же своём сезоне. Ну а про МЛС уже и не вспоминаю...

Если говорить о тренерах европейских- то только о лучших, но они не приедут. Поэтому, уж какие есть российские, но точно не хуже случайных варягов-карьеристов и проходимцев.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:51
А мне было бы интересно снова увидеть этого специалиста в РПЛ. Не на наших же неучей смотреть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:49
А вот этого не надо... Абаскаль думает, что чего-то достиг в России, но это не так. Он просто потренировался на Спартаке как на кошках... А то, что он не угробил красно-белый клуб? Народной команде очень повезло. Абаскаль? Ему нужно вручить чёрную метку и вычеркнуть из всех списков...
Capral
Capral
вчера в 16:33
Пока, Мост дежурит- это НЕВОЗМОЖНО!!!
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