Абаскаль хотел бы вернуться в Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал источнику о желании вернуться в Россию.
Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится.
В России испанский специалист женился на своей избраннице-соотечественнице, в Москве у него родился первенец, которого назвали русским именем Николай.
Последним местом работы Абаскаля была «Гранада» из Сегунды, из которой его уволили 21 сентября 2024 года.
По поводу российских неучей, согласен, но разве только они неучи? А заморские- кто? Не хочу называть поимённо: один матерится, как извозчик, второй два года Спартак убивал, третий, сейчас ЦСКА мучает, ну а четвертый- всё пр.....л у ростовщиков и смылся, после чего отправил столичную Герту в помойную яму, в первом же своём сезоне. Ну а про МЛС уже и не вспоминаю...
Если говорить о тренерах европейских- то только о лучших, но они не приедут. Поэтому, уж какие есть российские, но точно не хуже случайных варягов-карьеристов и проходимцев.
По поводу российских неучей, согласен, но разве только они неучи? А заморские- кто? Не хочу называть поимённо: один матерится, как извозчик, второй два года Спартак убивал, третий, сейчас ЦСКА мучает, ну а четвертый- всё пр.....л у ростовщиков и смылся, после чего отправил столичную Герту в помойную яму, в первом же своём сезоне. Ну а про МЛС уже и не вспоминаю...
Если говорить о тренерах европейских- то только о лучших, но они не приедут. Поэтому, уж какие есть российские, но точно не хуже случайных варягов-карьеристов и проходимцев.