Абаскаль хотел бы вернуться в Россию

1736601796

вчера, 16:23

Бывший главный тренер московского «Спартака» рассказал источнику о желании вернуться в Россию.

Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится.

В России испанский специалист женился на своей избраннице-соотечественнице, в Москве у него родился первенец, которого назвали русским именем Николай.

Последним местом работы Абаскаля была «Гранада» из Сегунды, из которой его уволили 21 сентября 2024 года.