Кейн рассказал о нападающих, на которых он равнялся

Нападающий «Баварии» рассказал, на каких футболистов он равнялся.

В самом начале это был Тедди Шерингем, который обладал очень хорошим пониманием игры, сюда бы ещё добавил и Руда ван Нистелроя. Можно выделить Джермейна Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма», когда я выступал в молодёжной команде. И, разумеется, бразильца Роналдо.

В целом, мне очень нравятся нападающие, умеющие многое делать с мячом за пределами штрафной, которые могут участвовать в игре, создавать моменты. Это всегда меня вдохновляло. Наверное, это помогло мне стать тем нападающим, которым я являюсь сейчас.