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Кейн рассказал о нападающих, на которых он равнялся

вчера, 13:50

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, на каких футболистов он равнялся.

В самом начале это был Тедди Шерингем, который обладал очень хорошим пониманием игры, сюда бы ещё добавил и Руда ван Нистелроя. Можно выделить Джермейна Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма», когда я выступал в молодёжной команде. И, разумеется, бразильца Роналдо.

В целом, мне очень нравятся нападающие, умеющие многое делать с мячом за пределами штрафной, которые могут участвовать в игре, создавать моменты. Это всегда меня вдохновляло. Наверное, это помогло мне стать тем нападающим, которым я являюсь сейчас.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:53
Ну и ты Харри - продолжай нас радовать голами...
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