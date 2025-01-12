Беллингем настраивает против себя умных фанатов «Реала». Зато Джуд в форме перед Эль Класико

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вчера, 13:35

Голы вместе с неподобающим поведением.

Всё больше зрителей не верят Беллингему

В продвижении бренда помогает искренность. А если её нет, то нужно идеальное вранье, но Беллингем не очень хороший актер. У него миллионы поклонников. И миллионы людей, которые критикуют Джуда за сомнительный талант продажника. Англичанин является продуктом маркетинга. У него есть закрепленный номер в «Бирмингеме», хотя сыграл за клуб в одном сезоне в низшей лиге. Беллингем продумывает до мелочей свое продвижение. Мама Дениз, которая до футбольной карьеры сыновей работа в отделе по найму персонала, активно помогает создавать чудище «наследник Зидана и Бекхэма».

Но как от позиционирования Роналду веяло фильмами о супергерое-злодее, так от рекламы «святого Джуда» веет желанием заработать денег и пройти по головам. При этом скрывают человека. Даже попадание Беллингема в тройку «Золотого мяча» отчасти является результатом правильной продажи образа. Идеальный дебют в «Реале» сменился трудными месяцами, но победа в Лиге чемпионов и выход Англии в финал Евро-2024 помогли отодвинуть Карвахаля. Беллингем – сильный игрок, который может выступать стабильнее. Понимаем мотивы людей, упрекающих хавбека в неискренности.

Формируется группа фанатов «Реала», которые просят Беллингема успокоится и быть просто молодым лидером. Модрич и Кроос выделяются умением сказать, что думают. Беллингем совсем другой. Словно политик, чего не ждёшь от 21-летнего парня. Джуд одной рукой убрал с дороги дерево, упавшее перед школьным автобусом. Добрым взглядом Беллингем излечил больных котят. А затем англичанин довел до слёз счастья маленького фаната «Реала». Подарил потную футболку, которую родители продадут в Сети. А настоящий Джуд не святой. Многие люди, которые его знают, об этом рассказывали.

Правда рушит маркетинговую стратегию по созданию образа подорожника. Беллингем – мамин сынок. Есть британское высокомерие, которое демонстрировал в Дортмунде и Мадриде. А когда переходим к футболу, то важны спады. Хотя запомнился на Евро-2024 ударом в падении через себя, играл англичанин через раз. В «Реале» было два кризисных отрезка. Не забивал на протяжении 12 матчей в новом сезоне. Плохо играл в критически важных боях против «Атлетико», «Лилля», «Барселоны», «Милана» и «Ливерпуля». В тех матчах, где у Анчелотти 4 поражения и 1 ничья, Джуд не создал ни одного гола.

Англичанин не страдает «синдромом Холанда»

Хотя выше перечислили вечера, когда Беллингем был плох, у него нет боязни больших игр. В финале против Испании зацепился за ассист на Палмера. Как и лидер «Челси», Джуд использует наглость во благо сборной и клуба. Молодой долговязый Беллингем, который иногда похож на поле на Зидана, приносит пользу. Зинедин видит сходство в деталях и является поклонником таланта Джуда. Но Беллингему не стоит копировать всё до запятой. Зидан срывался, хотя умел играть в главных матчах. Джуд после жуткой серии, которую спишет на старые травмы – были проблемы с плечом и пяткой, вернулся с голами.

Беллингем создал 10 мячей в 8 последних матчах «Реала». Не всегда голы помогают набрать очки, проиграли «Атлетику» в чемпионате. Но в остальных поединках победили, вышли в финал Суперкубка Испании. Вечером Джуд готов сыграть против «Барселоны», невзирая на небольшое растяжение. Прошлая серия завершилась унижением на «Сантьяго Бернабеу». Флик обыграл Анчелотти 0:4. Беллингем сыграл ужасно, хочет отомстить. В «Барселоне» тоже понимают важность момента после серии своих осечек. А «Реал» по-прежнему заведен. С «Мальоркой» устроили потасовку, Беллингем зацепил Маффео.

Защитник перед матчем сказал, что отправил бы Винисиуса в нокаут за десять секунд. Джуд провоцировал задиру в ответ. Кричал, что хочет с ним драться. Англичанин ладонью постучал по голове соперника. Делал это со спины, некрасиво. Беллингем, который ради миллионных контрактов играет в святого, часто в мелких эпизодах показывает себя. Похож на Холанда в аналогичных скандалах. Но у Беллингема нет страха и есть победные голы против «Барселоны» в прошлом. Также Джуд везучий игрок. С «Валенсией» соперники подарили ему решающий удар. Тоже талант – оказаться в правильном месте.

Анчелотти снова не выполняет функции педагога

У Карло не получается поставить на место молодых звезд «Реала». Винисиус вряд ли поумнеет. Но не хотелось бы потерять Беллингема. Поведение Джуда огорчает, в футболе можно не становиться проектом больших корпораций. У Родри нет социальных сетей, а взял «Золотой мяч». У Винисиуса ужасная репутация, но Жуниор хотя бы не притворяется святым. Да, любит себя, скандалы и женщин. Да, в его голове не задерживаются умные мысли. Но честно быть плохим лучше, чем притворяться хорошим. Беллингем перебарщивает в создании образа человека, коим не является.

Когда Виктория Адамс делала из Бекхэма рекламный проект, то правый вингер МЮ уперся в потолок в футболе. Не стал величайшим, хотя мог развиваться. Актеры много времени тратят на пресс-туры, рекламируя фильмы. Вечеринки, различные церемонии. Футболист не может позволить себе так часто отвлекаться на мир рекламы, сохраняя форму. Также тяжело не завести себе хейтеров, если поведение и образ святого расходятся. Ещё Модрич отмечал, что Беллингем зашел в раздевалку «Реала», словно он её владелец и легенда клуба. Не всем в коллективе это понравилось.

Теперь Джуд тащит в «Реал» друга Александер-Арнольда. Хотя иногда его замашки помогают за полем. Подозреваем, именно хавбек устроил бунт против Мбаппе, когда Килиан в первых матчах за «Реал» лениво не прессинговал, как привык в ПСЖ . Беллингем возмутился, что француз не играет на команду. Джуд хочет быть «десяткой», а не «восьмеркой», ему нужны комбинации в атаке. Мбаппе признал, что был неправ. Но в продуманной стратегии Беллингема – даже номер взял, чтобы вспомнили Зидана, должна появиться честность. Умные фанаты «Реала» правы.

Беллингем ни политик, ни президент клуба, а футболист. Пусть ошибается и проводит работу над поведением, чтобы увидеть развитие личности, а не дешевое лицемерие. Пока Джуда защищает молодость, в 21 год многие поступают глупо. Но Беллингем не дурак. Ему нельзя наивно верить, будто уже как Зидан. Кроос и Модрич великие, поскольку держались на одном уровне много лет. У Беллингема за полтора сезона в «Реале» два явных спада, хотя сильная статистика и много трофеев. Правы фанаты «Реала», которые просят хавбека следить за собой и думать о футболе.