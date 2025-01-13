Глава «Лиона» сообщил, что не собирается продавать футболистов в ПСЖ

Владелец «Лиона» Джон Текстор сообщил о нежелании продавать футболистов в ПСЖ .

На данный момент это невозможно. Я не хочу продавать игроков такого уровня Нассеру [Аль-Хелайфи], пока мы не пожмем друг другу руки, не выпьем пива и не решим вместе трудиться во благо чемпионата Франции. Очевидно, мои отношения с Нассером уже не те, что были раньше, но мужчины есть мужчины, с этим можно смириться. Но сейчас я никого ему не продам.

Когда я пришел в клуб, у нас было три молодых игрока, которые пожелали уйти. У нас состоялся разговор, они были вежливы, но говорили о «Лионе» как о тренировочном клубе. Это абсолютная чушь. Мне нужны футболисты, которые хотят играть за нашу команду и быть конкурентоспособными в чемпионате.