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Глава «Лиона» сообщил, что не собирается продавать футболистов в ПСЖ

вчера, 15:31

Владелец «Лиона» Джон Текстор сообщил о нежелании продавать футболистов в ПСЖ.

На данный момент это невозможно. Я не хочу продавать игроков такого уровня Нассеру [Аль-Хелайфи], пока мы не пожмем друг другу руки, не выпьем пива и не решим вместе трудиться во благо чемпионата Франции. Очевидно, мои отношения с Нассером уже не те, что были раньше, но мужчины есть мужчины, с этим можно смириться. Но сейчас я никого ему не продам.

Когда я пришел в клуб, у нас было три молодых игрока, которые пожелали уйти. У нас состоялся разговор, они были вежливы, но говорили о «Лионе» как о тренировочном клубе. Это абсолютная чушь. Мне нужны футболисты, которые хотят играть за нашу команду и быть конкурентоспособными в чемпионате.

Если молодежь из нашей академии хочет выступать за ПСЖ, то пускай уходят! Я хочу, чтобы они мечтали стать следующими Жуниньо, Бензема или Фекиром. Я хочу построить команду победителей. Поэтому я уверен, что продажа лучших игроков в ПСЖ – это не наша стратегия.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:59
Прочтя статью сложилось впечатление, что чел уже тяпнул пива без рукопожатия...)
И пивас поди хороший - мысли симпатичные говорит!
AKH
AKH
вчера в 18:47, ред.
Да конечно. Лион сразу сплавил Бенза в Реал, как только он засветился.. Чушь порет чел.

Пусть вкладывает деньги в клуб, платит конкурентноспособную зп и игроки не будут считать Лион тренировочным клубом..

У всяких Арно и прочих французских миллиардеров есть клубы, но они еще на них зарабатывают, а не инвестируют. А шейхи пытаются выиграть для Франции второй КЛЧ. И потом те долбанные французы будут гнобить шейхов и считать себя патриотами.. Позорщина. Во всей богатенькой Франции не нашлось одного богатого любителя футбола и родины типа Бернара Тапи.. Швали витоновские...
uukdmr434p8v
uukdmr434p8v
вчера в 17:49
Укреплять соперника нет смысла, политика понятна
shlomo
shlomo
вчера в 16:23, ред.
Пива с арабом хочет выпить... оригинально...:)))) ... они пиво на ЧМ к себе не пустили ведь, вот и подумал, что вряд ли Нассер с ним его пить будет....

Ну а так что, не в бровь, а в глаз. Молодчик. Лишь бы не задавили его там, Текстора, во Франции. Лион как гегемон был в разы интереснее гегемона Парижа, хоть это и было во времена царя гороха. Господи, да даже Бордо Блана был харизматичнее Парижа....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:17
С Нассера пива и рукопожатие, потом трансферы))
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:02
Правильная позиция главы "Лиона".
Зачем кормить гегемона?
Гость
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