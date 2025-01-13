Глава «Лиона» сообщил, что не собирается продавать футболистов в ПСЖ

Владелец «Лиона» Джон Текстор сообщил о нежелании продавать футболистов в ПСЖ.
На данный момент это невозможно. Я не хочу продавать игроков такого уровня Нассеру [Аль-Хелайфи], пока мы не пожмем друг другу руки, не выпьем пива и не решим вместе трудиться во благо чемпионата Франции. Очевидно, мои отношения с Нассером уже не те, что были раньше, но мужчины есть мужчины, с этим можно смириться. Но сейчас я никого ему не продам.
Когда я пришел в клуб, у нас было три молодых игрока, которые пожелали уйти. У нас состоялся разговор, они были вежливы, но говорили о «Лионе» как о тренировочном клубе. Это абсолютная чушь. Мне нужны футболисты, которые хотят играть за нашу команду и быть конкурентоспособными в чемпионате.
Если молодежь из нашей академии хочет выступать за ПСЖ, то пускай уходят! Я хочу, чтобы они мечтали стать следующими Жуниньо, Бензема или Фекиром. Я хочу построить команду победителей. Поэтому я уверен, что продажа лучших игроков в ПСЖ – это не наша стратегия.
Ну а так что, не в бровь, а в глаз. Молодчик. Лишь бы не задавили его там, Текстора, во Франции. Лион как гегемон был в разы интереснее гегемона Парижа, хоть это и было во времена царя гороха. Господи, да даже Бордо Блана был харизматичнее Парижа....
Ну а так что, не в бровь, а в глаз. Молодчик. Лишь бы не задавили его там, Текстора, во Франции. Лион как гегемон был в разы интереснее гегемона Парижа, хоть это и было во времена царя гороха. Господи, да даже Бордо Блана был харизматичнее Парижа....
Пусть вкладывает деньги в клуб, платит конкурентноспособную зп и игроки не будут считать Лион тренировочным клубом..
У всяких Арно и прочих французских миллиардеров есть клубы, но они еще на них зарабатывают, а не инвестируют. А шейхи пытаются выиграть для Франции второй КЛЧ. И потом те долбанные французы будут гнобить шейхов и считать себя патриотами.. Позорщина. Во всей богатенькой Франции не нашлось одного богатого любителя футбола и родины типа Бернара Тапи.. Швали витоновские...
Пусть вкладывает деньги в клуб, платит конкурентноспособную зп и игроки не будут считать Лион тренировочным клубом..
У всяких Арно и прочих французских миллиардеров есть клубы, но они еще на них зарабатывают, а не инвестируют. А шейхи пытаются выиграть для Франции второй КЛЧ. И потом те долбанные французы будут гнобить шейхов и считать себя патриотами.. Позорщина. Во всей богатенькой Франции не нашлось одного богатого любителя футбола и родины типа Бернара Тапи.. Швали витоновские...