Макгрегор применил навыки ММА, сыграв в футбол в любительском матче

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выступил в футбольном матче в Ирландии за команду своего паба «Блэк Форж».
В матче против «Хардинга» в рамках Объединённой футбольной лиги церквей (UCFL) Конор появился на поле в футболке под номером «11» и очень активно участвовал в борьбе.
В одном из игровых эпизодов у ворот ирландский боец ударил миддл-киком своего соперника в борьбе, получив за это фол, после чего недоумённо развёл руками, не понимая, почему за это дали нарушение правил.
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.