Макгрегор применил навыки ММА, сыграв в футбол в любительском матче

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вчера, 19:44

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец выступил в футбольном матче в Ирландии за команду своего паба «Блэк Форж».

В матче против «Хардинга» в рамках Объединённой футбольной лиги церквей (UCFL) Конор появился на поле в футболке под номером «11» и очень активно участвовал в борьбе.

В одном из игровых эпизодов у ворот ирландский боец ударил миддл-киком своего соперника в борьбе, получив за это фол, после чего недоумённо развёл руками, не понимая, почему за это дали нарушение правил.

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.