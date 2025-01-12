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Макгрегор применил навыки ММА, сыграв в футбол в любительском матче

вчера, 19:44

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выступил в футбольном матче в Ирландии за команду своего паба «Блэк Форж».

В матче против «Хардинга» в рамках Объединённой футбольной лиги церквей (UCFL) Конор появился на поле в футболке под номером «11» и очень активно участвовал в борьбе.

В одном из игровых эпизодов у ворот ирландский боец ударил миддл-киком своего соперника в борьбе, получив за это фол, после чего недоумённо развёл руками, не понимая, почему за это дали нарушение правил.

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:54
С ним то всё ясно, но как чемпион мира Подольски себя повел, тоже в каком-то любительском мини футболе чуть без колена оппонента не оставил
Vea
Vea ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:39
Оба обезьяны.
протон
протон
вчера в 21:37
Будто петуху отрезали голову, а шпоры при нём...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:27
Думаю, если бы он всерьез примерил свои навыки бойца, то тот бы уже не смог встать 😁
Romeo 777
Romeo 777 ответ Vea (раскрыть)
вчера в 21:26
В их противостоянии, до самого поединка, как обезьяна вел себя именно Конор своими выходками 😉 а в бою, Хабиб показал, кто пустозвон и по сути похоронил спортивную карьеру ирландца, который потом спился и не только…а так же совершает преступления.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:41
Ти как ребенок
Vea
Vea ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:21
В смысле с Хабибом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:18
Лига церквей! Пропаганда и реклама идёт полным ходом...
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:12, ред.
С обезьянами пусть играет, как раз его уровень. После матча как раз и будет с кем поболтать за стаканом виски. Того гляди, может чего умного узнает от партнёров по команде.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:51
А Ковтун у Баля)...традиции...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:49
Подкатам он учился у Ковтуна?))
Futurista
Futurista
вчера в 19:48
Варвар короче)...
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