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Литвинов рассказал, за какой клуб мечтает играть

вчера, 09:38

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своей профессиональной мечте.

Думаю, для каждого футболиста [переезд в Европу] это мечта. Это нормально, это цель, к которой идешь помимо того, что хочешь выиграть какие-то титулы командные.

Идеальный чемпионат? Понятное дело, что детская мечта – Испания и «Реал» Мадрид. Может, в Испании какой-то клуб, в Италии.

С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:55
Поражаюсь мнению местных патриотов... Причем здесь способности и игровой статус Литвинова ??!!
Ясно же сказано, речь о Мечте!! А мечта должна быть стоящей, а не ущербной. Вся страна во всем китайском одета, обута, на всём китайском работает и ездит на машинах тоже китайских, хотя мечтают о BMW X5, аль Х6 и желательно без ярма на шее ( кредитов).
maux59pk535t
maux59pk535t
вчера в 19:52
Футбольный талант решил не отбирать мечту у Руслана Литвинова и привёл его в Спартак.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:24, ред.
Вот бы сказал бы Литвинов: я мечтал с детства играть за московский "Спартак"
и сборную России и выигрывать с этими командами кубки и медали, и многие бы зауважали его. Ан нет, он детства за "Реал" и др. европейские клубы мечтает играть(!) Вот оно - типичное поколение "пепси", представителем которого является Литвинов, у них одно бабло на уме, да Европа, и никакого патриотического чувства к Родине.
Да, конечно, многие российские и даже советские футболисты играли за известные европейские клубы, но прежде чем уехать в Европу, они в России, в СССР, в своих родных клубах чего-то достигли и проявили себя. А чего достиг Литвинов? Он по меркам РПЛ весьма посредственный, средненький защитник (опорник), который ничем особо не запомнился, разве что только "привозами", да"косяками" в играх за "Спартак", которых у него было немерено.
shur
shur
вчера в 14:19
...за Реал конечно лестно, и вот опять о родном ,набравшим ход
Спартаке ни слова! Как то сказать мы сейчас в фаворе,такие игры выдали, будем стараться ,хр-н в нос,Европа...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:51, ред.
"С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?" - В чего Руслан , в прятки или в догонялки ? )))
Bad Listener
Bad Listener ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:35, ред.
Ну вообще они реально там в Спартаке говорят одними и теми же фразами все, одну и ту же воду льют, даже переводчик тренера, я подозреваю что это установки пресс-службы, их всех там хорошенько натаскивают) Смотрел тут интервью нового спортивного директора, на середине понял что никогда ещё бесполезнее не тратил время и выключил, настолько просто скучно и бессмысленно могут только мастера из пресс-службы Лукойла сделать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:30, ред.
Да система крепко нагнула не только Мостового, это уже становится мечтой, нет у людей мечты играть за Болонью или Виторию Гимараеш, есть мечта играть за Реалы и Барселоны и так будет всегда пока есть эта гнилая система где некоторые команды, сборные и чемпионаты обречены быть грандами а некоторые навсегда обречены быть середняками. Хватит мечтать о Реалах и Европах, пора мечтать о собственном сильном чемпионате, хотя бы начать говорить об этом. Я мечтал мальчишкой играть за Спартак, и меня вообще не волновали там какие то еврогранды. Я хотел сильную свою команду и сильную свою сборную
Vea
Vea
вчера в 11:49
Вот давай туда и вали. Главное подальше от Спартака держись
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:48, ред.
Вот если бы в Спартаке перестал косячить, то тогда что-то можно было говорить. А так мне его хотелки напоминают дядю Митю из "Любовь и голуби", когда он на вопрос своей бвбки во дворе Кузякиных " А что он тут делает-то,а??? " ответил "Сон рассказываю. Приснится же такое".
shlomo
shlomo
вчера в 10:48
Мечты это хорошо, но нужно уметь их воплотить в реальность...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:47
С начала надо у себя играть и показать , что ты на голову выше всех , а потом уже писать о реалах и реалиях...А сейчас это интервью просто пустозвонство...
hhxrad4qn27p
hhxrad4qn27p
вчера в 10:47
Остается только мечтать об этом без реальных перспектив.
Capral
Capral
вчера в 10:46
С Захаряном поиграть в карты на лавке...
adekvat
adekvat
вчера в 10:33
Не все мечты сбываются, особенно несбыточные.
lotsman
lotsman
вчера в 10:00
Помню ещё в советские времена, по возвращению из рейса, подобные любители Европы, у выхода из порта, за пластинку жвачки, готовы были вприсядку плясать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:50
Очередной игрок, который только и смог, что сказать эти типовые слова... Какие же они всё-таки одинаковые. Такое впечатление, что их нарисовали под копирку. Интересно, как могут иметь мечту отформатированные люди? А ведь Литвинов мог промолчать, но не сделал этого...
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