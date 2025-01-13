Литвинов рассказал, за какой клуб мечтает играть

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своей профессиональной мечте.
Думаю, для каждого футболиста [переезд в Европу] это мечта. Это нормально, это цель, к которой идешь помимо того, что хочешь выиграть какие-то титулы командные.
Идеальный чемпионат? Понятное дело, что детская мечта – Испания и «Реал» Мадрид. Может, в Испании какой-то клуб, в Италии.
С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?
Ясно же сказано, речь о Мечте!! А мечта должна быть стоящей, а не ущербной. Вся страна во всем китайском одета, обута, на всём китайском работает и ездит на машинах тоже китайских, хотя мечтают о BMW X5, аль Х6 и желательно без ярма на шее ( кредитов).
Ясно же сказано, речь о Мечте!! А мечта должна быть стоящей, а не ущербной. Вся страна во всем китайском одета, обута, на всём китайском работает и ездит на машинах тоже китайских, хотя мечтают о BMW X5, аль Х6 и желательно без ярма на шее ( кредитов).
и сборную России и выигрывать с этими командами кубки и медали, и многие бы зауважали его. Ан нет, он детства за "Реал" и др. европейские клубы мечтает играть(!) Вот оно - типичное поколение "пепси", представителем которого является Литвинов, у них одно бабло на уме, да Европа, и никакого патриотического чувства к Родине.
Да, конечно, многие российские и даже советские футболисты играли за известные европейские клубы, но прежде чем уехать в Европу, они в России, в СССР, в своих родных клубах чего-то достигли и проявили себя. А чего достиг Литвинов? Он по меркам РПЛ весьма посредственный, средненький защитник (опорник), который ничем особо не запомнился, разве что только "привозами", да"косяками" в играх за "Спартак", которых у него было немерено.
и сборную России и выигрывать с этими командами кубки и медали, и многие бы зауважали его. Ан нет, он детства за "Реал" и др. европейские клубы мечтает играть(!) Вот оно - типичное поколение "пепси", представителем которого является Литвинов, у них одно бабло на уме, да Европа, и никакого патриотического чувства к Родине.
Да, конечно, многие российские и даже советские футболисты играли за известные европейские клубы, но прежде чем уехать в Европу, они в России, в СССР, в своих родных клубах чего-то достигли и проявили себя. А чего достиг Литвинов? Он по меркам РПЛ весьма посредственный, средненький защитник (опорник), который ничем особо не запомнился, разве что только "привозами", да"косяками" в играх за "Спартак", которых у него было немерено.
Спартаке ни слова! Как то сказать мы сейчас в фаворе,такие игры выдали, будем стараться ,хр-н в нос,Европа...!!!https://youtu.be/3bF0knyugFQ?si=BznHqrM1Mxowoonq
Спартаке ни слова! Как то сказать мы сейчас в фаворе,такие игры выдали, будем стараться ,хр-н в нос,Европа...!!!