Литвинов рассказал, за какой клуб мечтает играть

Полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о своей профессиональной мечте.

Думаю, для каждого футболиста [переезд в Европу] это мечта. Это нормально, это цель, к которой идешь помимо того, что хочешь выиграть какие-то титулы командные.

Идеальный чемпионат? Понятное дело, что детская мечта – Испания и «Реал» Мадрид. Может, в Испании какой-то клуб, в Италии.

С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?