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Трошечкин: «В отпуске поплавали с китами»

вчера, 09:23

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об отпуске на Маврикии.

Как провели новогодние праздники? Замечательно. Сначала отпуск с супругой провели — отдыхали на море. В этот раз полетели далеко — на Маврикий. Очень понравилось — экзотично. Лететь долго, с пересадкой, но это того стоит: можно и активно отдыхать, и на пляже лежать. Все условия для этого есть. Нам очень понравилось.

А потом уже вернулись в Москву и всей нашей большой семьей на неделю уехали на дачу — там встречали Новый год.

Что особенного было в Маврикии? Киты были, мы с ними поплавали. В целом на этом острове в Индийском океане очень красивая природа. Наверное, мы еще многое не успели там сделать, потому что нам советовали намного больше, но за 11 дней все не успеешь — тогда не хватит времени просто отдохнуть и полежать на пляже, а это тоже было одной из целей.

Самое яркое впечатление — поплавали с китами. Это одно из немногих мест, где их можно увидеть и поплавать с ними в их естественной среде обитания.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:47
За такую игру китам приплачивать должен, наследие юрановское...
j8ktmjwcc2m2
j8ktmjwcc2m2
вчера в 10:46
Хорошо когда бабала за душой много, можно себе позволить.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:52
Зачем нужны эти демонстрации - играть не играет, но отдыхает хорошо...
Гость
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