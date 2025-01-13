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Сборная Израиля может сыграть с национальной командой России

вчера, 12:25

Нив Гольдштейн, генеральный секретарь Израильской ассоциации футбола, высказался о возможном проведении матча местной сборной с национальной командой России.

Возможен ли матч со сборной России в этом году? Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас, и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало. Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты.

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