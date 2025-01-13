Булыкин сыграл в матче легенд в ОАЭ с Тотти и Оуэном

Бывший нападающий сборной России принял участие в матче легенд в Шардже ( ОАЭ ).

Ранее он опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых была изображена команда бывших футболистов, среди которых были чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» . Булыкин рассказал источнику подробности:

У команд не было названия, мы играли под руководством Паоло Мальдини, мы победили со счётом 11:9. Конечно, это топовое мероприятие для страны, которая его принимает, потому что приезжают суперзвёзды, играют в футбол и падел, раздают автографы, было интересно. У нас была такая серия в прошлом году, когда приезжали иностранцы в Россию, даже обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, получилось хорошее мероприятие. Хочется, чтобы в Россию приезжали такие бывшие топ-футболисты, для многих они являются кумирами, с удовольствием посмотрели бы, как они играют в футбол и падел, это затратно, но всё возможно. Но для этого должно быть большое мероприятие, как вот эта неделя спорта в Шардже.

Со всеми футболистами общаемся, живём тут неделю, разные активности и разные экскурсии. Знаю владельца международной компании, которая занимается футболистами, они меня и пригласили. Тем более Россия всем интересна. Я не в первый раз участвую в таких мероприятиях, мне приятно со всеми встретиться, поговорить, пообщаться с легендами мирового футбола. Всем нравится получать удовольствие от футбола, от падела, от общения.