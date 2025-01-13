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Булыкин сыграл в матче легенд в ОАЭ с Тотти и Оуэном

вчера, 19:17

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин принял участие в матче легенд в Шардже (ОАЭ).

Ранее он опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых была изображена команда бывших футболистов, среди которых были чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти и обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн. Булыкин рассказал источнику подробности:

У команд не было названия, мы играли под руководством Паоло Мальдини, мы победили со счётом 11:9. Конечно, это топовое мероприятие для страны, которая его принимает, потому что приезжают суперзвёзды, играют в футбол и падел, раздают автографы, было интересно. У нас была такая серия в прошлом году, когда приезжали иностранцы в Россию, даже обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро, получилось хорошее мероприятие. Хочется, чтобы в Россию приезжали такие бывшие топ-футболисты, для многих они являются кумирами, с удовольствием посмотрели бы, как они играют в футбол и падел, это затратно, но всё возможно. Но для этого должно быть большое мероприятие, как вот эта неделя спорта в Шардже.

Со всеми футболистами общаемся, живём тут неделю, разные активности и разные экскурсии. Знаю владельца международной компании, которая занимается футболистами, они меня и пригласили. Тем более Россия всем интересна. Я не в первый раз участвую в таких мероприятиях, мне приятно со всеми встретиться, поговорить, пообщаться с легендами мирового футбола. Всем нравится получать удовольствие от футбола, от падела, от общения.

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Все комментарии
Олег Шантар
Олег Шантар
вчера в 20:53
Говорят участники до сих пор не могут понять, почему болбой переросток с ними в мяч играл!))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:35
Булыкин топово разделал Швейцарию в свое время, Гусев орал, ностальгия
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:55
Димон по ходу главная легенда в этом матче был)))
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
... Бинго, о ГлэмБуле вспомнили, теперь воспоминаний на 100 лет вперёд! И бутцы мыть не будет, а то не поверят!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:19
А разве Булыкин легенда?
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