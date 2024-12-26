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Аршавин оценил вероятность работы в качестве тренера

сегодня, 08:15

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможной работе в качестве тренера.

Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака — это реально в какой-нибудь мультивселенной? Нет.

В штабе другого клуба? Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:39
Лучше на Матч-ТВ умничать, чем тренером нервы себе репать.
shur
shur
сегодня в 10:17
..маленький Клуб - это дыр-дыр, Welcome со своими ожиданиями и проблемами! (...по современному Фут-зал,стало быть)
3ba5yqj6pcgf
3ba5yqj6pcgf
сегодня в 09:58
Он эксперт,он должность имеет в Зените, зачем ему лишнее
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:58
Правильно Андрюха рассуждает...главное не вылазить , а сидеть в своей шкарлупе...свои силы то он знает. Он же не Мост с Канчелой....) , где все и вся...
kw749ed2hqrv
kw749ed2hqrv
сегодня в 09:51
- Тренер, у нас что-то ни хрена не получается!
- Это ваши проблемы!
Viollator
Viollator
сегодня в 09:23
Аршаву в сборную главнюком, Кубу обыграет !
fcgbphnc28xq
fcgbphnc28xq
сегодня в 09:07
Лучше на МАТЧ ТВ самому обсуждать работу тренера, чем слушать как тебя обсуждают.
58bf7r766gw7
58bf7r766gw7
сегодня в 09:05
Лучше всего быть замом: зарплата хорошая, а ответственность вся на генеральном директоре.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:59
Верно рассуждает и начинать с низов ничего зазорного нет
Нужно там набить шишки чтобы в элите не позориться
протон
протон
сегодня в 08:47
Логично при прохождении обучения на тренера впоследствии стать тренером, иначе для чего учиться...
Только царь без диплома тренера может претендовать на пост тренера топ команд РПЛ, поскольку он и так все знает, в футбол играл и чеканить умеет .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:27
Человек не хочет выйти из зоны комфорта)))
dhurye8f5ef7
dhurye8f5ef7
сегодня в 08:19
Пошел по пути Мостового.
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