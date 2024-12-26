Аршавин оценил вероятность работы в качестве тренера

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» высказался о возможной работе в качестве тренера.

Андрей Аршавин в штабе Сергея Семака — это реально в какой-нибудь мультивселенной? Нет.

В штабе другого клуба? Возможно. Но, полагаю, этот клуб будет каким-то маленьким. Ситуация же по-разному может сложиться. Главным тренером пока себя не вижу. Брать ответственность за такого рода результат не хочу.