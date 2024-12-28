Карвахаль: «Если уйду из „Реала“, то не стану играть в Европе»

Защитник «Реала» сообщил, что не хотел бы играть против «сливочных».

Если я когда-либо и уйду из «Реала», то не в европейский клуб. Не стану играть против этой команды в Лиге чемпионов или чемпионате Испании. Хоселу [на правах аренды вернулся в стан «сливочных» в прошлом сезоне, сейчас играет за коллектив «Аль-Гарафа» из Катара — прим. ред.] мне сказал: «Жду тебя здесь, сохраняю место для тебя».