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Карвахаль: «Если уйду из „Реала“, то не стану играть в Европе»

вчера, 17:48

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль сообщил, что не хотел бы играть против «сливочных».

Если я когда-либо и уйду из «Реала», то не в европейский клуб. Не стану играть против этой команды в Лиге чемпионов или чемпионате Испании. Хоселу [на правах аренды вернулся в стан «сливочных» в прошлом сезоне, сейчас играет за коллектив «Аль-Гарафа» из Катара — прим. ред.] мне сказал: «Жду тебя здесь, сохраняю место для тебя».

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Все комментарии
ghmha3bhvaqh
ghmha3bhvaqh
вчера в 22:39
Жизнь показывает, что не надо спешить давать такие заявления
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:28
Ждём в РПЛ или медиа лиге....
Вещий
Вещий
вчера в 19:08
Ну да.... к Саудитам и все в ажуре....
nmjw2vzsb3sa
nmjw2vzsb3sa
вчера в 19:05
После Реала играть в Бразилии будет не комфортно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:51
в свое время Серхио Рамос тоже давал таких слов.
по факту после Реала были ПСЖ и Севилья.
сейчас готов играть в аргентинской лиге.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:48
Это просто слова и в них слишком много пафоса. Реально Карвахаль, если станет не нужным Реалу, выберет место, где больше заплатят. Европа сейчас не самое хлебное место, на Ближнем Востоке хорошо берут лежалый товар..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:22
Совсем не обязательно, что уйдя из Реала он пересечётся с ним в Лиге Чемпионов с новой командой...
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