Роналду предложат более 3 млн фунтов в неделю по новому контракту

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вчера, 23:58

По информации источника, переговоры о продлении контракта между «Аль-Насром» и нападающим продвигаются.

Португальцу будет предложена зарплата в размере более 3 миллионов фунтов стерлингов в неделю, а также несколько бонусов, связанных с результатами. Футболист также станет официальным послом чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии.

Продление контракта форварда на один год рассматривается как ключевой момент. Игрок хочет остаться в Саудовской Аравии и попасть на чемпионат мира-2026.

Летом 2025 года также будут продлены внутренние и международные телевизионные права для Саудовской профессиональной лиги. Руководители SPL считают крайне важным, чтобы Роналду стал частью нового цикла, пусть даже всего на один год.