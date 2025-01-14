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ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду предложат более 3 млн фунтов в неделю по новому контракту

вчера, 23:58

По информации источника, переговоры о продлении контракта между «Аль-Насром» и нападающим Криштиану Роналду продвигаются.

Португальцу будет предложена зарплата в размере более 3 миллионов фунтов стерлингов в неделю, а также несколько бонусов, связанных с результатами. Футболист также станет официальным послом чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии.

Продление контракта форварда на один год рассматривается как ключевой момент. Игрок хочет остаться в Саудовской Аравии и попасть на чемпионат мира-2026.

Летом 2025 года также будут продлены внутренние и международные телевизионные права для Саудовской профессиональной лиги. Руководители SPL считают крайне важным, чтобы Роналду стал частью нового цикла, пусть даже всего на один год.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 01:37
Да никуда Авейру и не собирался уходить из Насра. Никому он не нужен.. Просто набивал себе цену.. Делал вид, что он что-то выбирает.. А выбирать не из чего.. Хе .
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 01:00
Щенсны возобновил карьеру, сыграл пару матчей и в Саудовской Аравии выиграл титул на глазах у Роналду, который за 2, 5 года не смог сделать))

Ямаль в 17 лет за 2 матча выиграл 🏆 в Саудовской Аравии, чем самый вкусный фрукт из Португалии.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:46
А в чём может быть недовольство? Месси отказался ехать к ним за 1,2 млрд. Привезут скоро Винисиуса, заплатят 1 млрд. Привезут Салах, дадут не меньше Авейру.

Месси - это про футбол, Роналду - реклама и деньги. К тому же арабы за лошадей и верблюд платят примерно такие же деньги, на скачках тратят столько, сколько за неделю они дают Роналду.

Мир коммерции, ничего удивительного!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:44
Пфф.. За 0 трофеев могли и больше дать.. 🤭🤣
Sкрудж
Sкрудж ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:35
Вы же понимаете , что эту зарплату дают арабы именно за имя , что бы потешить своё самолюбие , что у них бегает по полю Роналду. Это просто реклама . Цена в трансфермаркет его 12 млн. Зарплата в Европе примерно такая же была бы ( 10-12 ) и то за имя . Шальные деньги арабов не имеет ничего общего к реальной зарплате , на которую играет игрок , будто Роналду , Неймар или Бензема.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:31
Вот это да. Вы просто вдумайтесь в эти цифры. Эти деньги - заплата недельная(!). За эти деньги, за его недельную зарплату, можно построить себе крутой бизнес в России, и жить себе спокойно. Он столько лет трудился, заработал себе имя. Теперь, даже в сорок лет, ему предлагают более 3-х млн. фунтов стерлингов в неделю, и это помимо его другого дохода?! Интересно, он знает, сколько у него денег?))
протон
протон ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Изначально хотел что бы и Месси был в СА. Там бы такая интрига была. Думаю арабы были заинтересованы в этом, но Месси выбрал другую нить. Как ни крути два величайщих игрока в эпоху 21.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:15
А вот бывает же такое.... Представляю, как поперхнётся его закадычный враг, узнав эту информацию. Если Роналду собираются такие огромные деньги платить, значит столько он и стоит - арабы знают, что делают. Уверен, поклонники Месси сейчас выскажут своё недовольство.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Ну а куда ему деваться? МЛС его перший "друг" оккупировал! А больше нигде Рон и не нужен думаю)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07
Думаю Рон всё таки согласится.)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:02
Хороший контракт,можноеще поиграть.
протон
протон
сегодня в 00:02
С чего бы я хотел обозначить свой пост. "Заслужил" он сделал себя сам, уровень лени ноль. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя.
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