Нападающий «Флуминенсе» Ариас отказался от перехода в «Зенит»

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур рассказал, что санкт-петербургский «Зенит», заинтересованный в крайнем нападающем бразильской команды Джоне Ариасе, согласился обменять полузащитника Клаудиньо на колумбийского футболиста, однако сам игрок отказался переезжать в Россию.
По словам Биттенкура, «сине-бело-голубые» были готовы отдать Клаудиньо в аренду, рассчитанную на год, в свою очередь, подписав Ариаса, которого они были намерены выкупить впоследствии.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» предлагал € 12 млн «Флуминенсе» за трансфер Ариаса.