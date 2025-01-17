Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Нападающий «Флуминенсе» Ариас отказался от перехода в «Зенит»

вчера, 19:43

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур рассказал, что санкт-петербургский «Зенит», заинтересованный в крайнем нападающем бразильской команды Джоне Ариасе, согласился обменять полузащитника Клаудиньо на колумбийского футболиста, однако сам игрок отказался переезжать в Россию.

По словам Биттенкура, «сине-бело-голубые» были готовы отдать Клаудиньо в аренду, рассчитанную на год, в свою очередь, подписав Ариаса, которого они были намерены выкупить впоследствии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» предлагал € 12 млн «Флуминенсе» за трансфер Ариаса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Динамо» хочет получить за Бителло как минимум 20 млн евро
Вчера, 19:03
СлухиБителло близок к переходу в «Ботафого» за 18 млн евро
Вчера, 17:17
Слухи«Палмейрас» хочет подписать Клаудиньо, «Зенит» просит 18-20 миллионов евро
16 января
Глава «Зенита» опроверг информацию о предложении «Ботафого» по Венделу
16 января
Слухи«Ботафого» направил в «Зенит» предложение о трансфере Вендела
16 января
Президент «Сан-Лоренсо» отреагировал на слухи об интересе клуба к Акинфееву
15 января
Все комментарии
allemz
allemz
вчера в 20:25
Ему сообщили, что потом трудно будет сбежать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:23
Если игрок нужен, найдут способ договориться...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:09
Мало значит предложили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 