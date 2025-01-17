Нападающий «Флуминенсе» Ариас отказался от перехода в «Зенит»

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вчера, 19:43

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур рассказал, что санкт-петербургский «Зенит», заинтересованный в крайнем нападающем бразильской команды , согласился обменять полузащитника на колумбийского футболиста, однако сам игрок отказался переезжать в Россию.

По словам Биттенкура, «сине-бело-голубые» были готовы отдать Клаудиньо в аренду, рассчитанную на год, в свою очередь, подписав Ариаса, которого они были намерены выкупить впоследствии.